一個月低｜迷霧未散 大行薦10股 恒指失二萬關 淡友追沽

港股失守二萬關跌穿本月橫行通道，惟大市仍未見明顯方向，成交更跌至約兩個月低，不過淡友一見失守二萬關的通道底即大手追沽，昨大市沽空率高達21.1%的約半年高，三大指數指數買賣基金(ETF)的沽空額已佔整體三成。市場迷霧未散之際，滙豐研究發報告並推薦四大尋寶主題：利率下調、高增長落後股、人工智能(AI)及國企改革，並推薦10隻首選股。
港股昨反覆向下，本月首次在二萬關樓下收市。恒生指數報19,959點，跌115點或0.6%；國企股指數報6,733點，跌31點或0.5%；恒生科技指數報3,961點，跌8點或0.2%。繼上周三後，主板成交額再不足千億元，僅錄964億元。
科指ETF沽空額飆逾5倍
昨大市沽空額按日多16%至203.88億元，當中南方恒生科技(3033)佔最多，錄28.56億元，飆5.5倍，沽空率達71.8%，為逾1個月最高；緊次為恒生中國企業(2828)錄23.14億元，大升93.5%，沽空率83%；盈富基金(2800)排第四，錄10.7億元，沽空率32.4%。三大ETF沽空額共62.4億元。
滙豐研究指，恒指今年開局乏善可陳，但在盈利增長及內地政策大轉向下仍樂觀，對恒指目標價維持22,490點，潛在升幅12.7%；國指目標8,170點，潛在升幅21.3%。至於在四大投資主題下，該行推介10隻首選股，分別為騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)、百勝中國(9987)、比亞迪(1211)、理想汽車(2015)、李寧(2331)、港交所(388)、中國海外(688)、長江實業集團(1113)及龍源電力(916)，全數評級為「買入」(見表)。
滙豐料科企上市潮重演
該行又建議，投資者未來數月留意利率下調及盈利增長的持續性，而環球息尤其對離岸中國市場更重要，因為普遍以科網及消費等對息口敏感為主。另外又預期在人民幣雙櫃枱及互換通政策下，或會再出現2018至2021年的科網股來港上市潮，令恒指加快轉型成以科網股比重佔多的指數，超越金融股比重，以支持指數成為「東方納斯達克」。