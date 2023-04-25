一個月低｜迷霧未散 大行薦10股 恒指失二萬關 淡友追沽

港股失守二萬關跌穿本月橫行通道，惟大市仍未見明顯方向，成交更跌至約兩個月低，不過淡友一見失守二萬關的通道底即大手追沽，昨大市沽空率高達21.1%的約半年高，三大指數指數買賣基金(ETF)的沽空額已佔整體三成。市場迷霧未散之際，滙豐研究發報告並推薦四大尋寶主題：利率下調、高增長落後股、人工智能(AI)及國企改革，並推薦10隻首選股。

港股昨反覆向下，本月首次在二萬關樓下收市。恒生指數報19,959點，跌115點或0.6%；國企股指數報6,733點，跌31點或0.5%；恒生科技指數報3,961點，跌8點或0.2%。繼上周三後，主板成交額再不足千億元，僅錄964億元。