一周回顧｜美匯一周累瀉2.3% 金價能否延續升勢？

美國6月消費物價指數(CPI)進一步回落至3%，距離聯儲局制定的2%目標水平拉近，市場憧憬2022年3月開始的加息周期有望結束，相信本月有可能最後一次加息，美匯指數上周率先跌破100關，一周累瀉2.3%，是去年11月以來最大跌幅的一周，上周五更低見99.58，為15個月低點。金價上周五每安士報1,959.3美元，一周累升1.6%。

本周仍需觀望美國將公布的經濟數據，聯儲局已進入「靜默期」，委員無法就貨幣政策發表講話。利率期貨顯示，本月維持利率5至5.25厘不變的機會率為7%，加息0.25厘的機會率為93%。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek指，鑑於金價走勢是受到空頭回補推動，相信近期升勢將是短暫，並預期很大機會出現平倉風險。金價阻力位在1,966和1,970美元，支撐位在1,930美元、1,900美元和1,896美元。