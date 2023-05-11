一夜暴漲｜再升空間或有限 拆息全線越4厘 港匯轉強

今年2月起持續呈弱的港匯，周二起突轉強，昨更一度高見7.8289兌1美元，為今年1月底以來逾3個月高；同時，香港銀行同業拆息(HIBOR)一併攀高，昨由隔夜至12個月HIBOR全線報升並越4厘，當中隔夜息一晚之間暴漲0.9175厘，至4.4381厘，創逾3年新高；至於與供樓利息掛鈎的1個月HIBOR亦飆0.385厘，至4.15762厘，亦創4個月高，連升15個交易日。市場早前普遍認為，倘1個月HIBOR長時間高企逾4厘，或觸發本地銀行追加最優惠利率(P)，惟分析暫相信升勢由套息交易拆倉帶動，並料HIBOR再升空間已有限。

傳銀行撲水 HIBOR或續高企

上海商業銀行研究部主管林俊泓對媒體表示，在港元與美元拆息息差再收窄下，相信HIBOR再升空間不大。他又認為，HIBOR抽高與部分發鈔行資金需求突然大增有關，不排除只涉及個別客戶的資金調動，同時估計有美元長倉因拆息攀高而止蝕拆倉，推高港匯。他預料，港元拆息短線仍高企，但會否持續走高則仍要觀望一至兩周，不過相信銀行追加P的機會不高。

事實上，市場昨亦傳出有兩家本地發鈔行急「撲水」，向同業大額借入短期港元，或因而觸發非發鈔行神經，令拆息進一步推高。有分析更估計，周二已有中小型銀行加息0.25厘，與其他銀行普遍加息0.125厘不對稱，雖然是個別例子，但某程度反映部分中小行或面臨較大資金壓力，估計HIBOR仍要高企一段時間，或上半年亦難回落。

港股乏力 中特估概念回吐

港匯呈強下，港股仍乏力。恒生指數昨收報19,762點，跌105點或0.5%，險守俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(昨處19,705點)，主板成交額更不足千億元，僅錄988億元。港股通更出現走資，滬深合共淨沽出2.35億元，一度熱炒的「中特估」概念回吐，建設銀行(939)遭北水淨沽出5.9億元。