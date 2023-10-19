一帶一路論壇｜金管局與發改委簽訂備忘錄，支持中資企業跨境融資。

：為拓寬中資企業融資渠道，在符合相關金融市場規範及金融領域監管的基礎上，為符合條件的中資企業在港發債提供政策便利和支持。

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：雙方將聯合舉辦和參與推廣活動，如研討會、宣講會、高層論壇等，以增進市場參與者對中資境外債相關政策規定的了解，鼓勵其利用香港平台參與中資跨境融資。

：雙方將聯合舉辦和參與推廣活動，如研討會、宣講會、高層論壇等，以增進市場參與者對中資境外債相關政策規定的了解，鼓勵其利用香港平台參與中資跨境融資。

：雙方將聯合舉辦和參與推廣活動，如研討會、宣講會、高層論壇等，以增進市場參與者對中資境外債相關政策規定的了解，鼓勵其利用香港平台參與中資跨境融資。

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推動香港債券市場多元化發展