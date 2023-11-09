一帶一路｜許正宇：共建國在港設立總部數量增一倍　直接投資增70%

2023金融街論壇年會「一帶一路」平行論壇於北京舉行，財經事務及庫務局局長許正宇在演講致詞，表示香港自2017年至2022年，「一帶一路」共建國家在香港設立的地區總部數量增長1倍，從83家到168家，年均增長超過15%。

共建國家直接投資增70%

許正宇指出，香港對共建國家的直接投資也從700億美元增長70%，至2021年的1,200億美元，年均增長接近15%，指未來本港將繼續尋求更深更廣的經貿往來和聯繫，與「一帶一路」各參與方共謀更大發展。

他提及，在今年推出「港幣─人民幣雙櫃台模式」，下一步，會繼續聯同監管機構加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通，以期早日落實有關措施，為在港人民幣股票的發行和交易帶來更大流動性。隨着香港的人民幣生態圈不斷完善，無論是融資或投資需求，「一帶一路」沿線國家日後都可以更大程度地通過香港探索相關機會。