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財經
2023-11-09 13:46:00

一帶一路｜許正宇：共建國在港設立總部數量增一倍　直接投資增70%

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一帶一路｜許正宇指，共建國在港設立總部數量增一倍，直接投資增70%。(政府新聞處)

一帶一路｜許正宇指，共建國在港設立總部數量增一倍，直接投資增70%。(政府新聞處)

2023金融街論壇年會「一帶一路」平行論壇於北京舉行，財經事務及庫務局局長許正宇在演講致詞，表示香港自2017年至2022年，「一帶一路」共建國家在香港設立的地區總部數量增長1倍，從83家到168家，年均增長超過15%。

共建國家直接投資增70%

許正宇指出，香港對共建國家的直接投資也從700億美元增長70%，至2021年的1,200億美元，年均增長接近15%，指未來本港將繼續尋求更深更廣的經貿往來和聯繫，與「一帶一路」各參與方共謀更大發展。

他提及，在今年推出「港幣─人民幣雙櫃台模式」，下一步，會繼續聯同監管機構加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通，以期早日落實有關措施，為在港人民幣股票的發行和交易帶來更大流動性。隨着香港的人民幣生態圈不斷完善，無論是融資或投資需求，「一帶一路」沿線國家日後都可以更大程度地通過香港探索相關機會。

他續指，隨着「一帶一路」沿線國家愈來愈多使用人民幣作跨境貿易結算，這些經濟體對人民幣投資產品及風險管理方案的需求也將日益增加。香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，全球約七成半的離岸人民幣支付額經香港處理，認為本港充足的資金池、豐富的產品生態圈及多元的風險管理工具，絕對可以發揮更大作用，服務「一帶一路」沿線國家不斷提升的人民幣投融資需求，同時助力人民幣國際化。

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