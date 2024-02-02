一年一度｜中信里昂風水指數出爐 港股龍年料騰飛 年底攀高

一年一度的中信里昂風水指數昨出爐，報告認為即將來臨的龍年為反彈年，上半年大部分時間都牢牢盤踞在土地上，意即早段或倒跌後再反覆橫行，直至年末才展翅高飛，並在年底攀上全年高峰。該行又指，未來20年五行中屬火的行業將會火旺，屬水則最弱；樓市最旺地段在正東及西南，惟要提防太歲所在的東南。不過，中信里昂2023年就兔年的預測，則不甚準確。 中信里昂今年沒有召開記者會發布風水指數，改由網上視頻形式、由該行工業分析師陳守理及綜合企業及博彩分析師劉雨寒拍片公布。該行再次強調，風水指數只是另類趣味預測，並非研究報告。

料恒指開局小跌 夏末重新起步 報告指，誕生於1969年11月24日的恒生指數，五行屬土，生肖為雞。在生肖中，龍與雞聯繫密切，因為龍屬土，雞屬金，土能生金。而來年八字中火氣充足，溫暖了土雞五行缺火的命宮，但由於水氣很弱，開市大漲的可能性低，所以預測港股先小跌，接著戲劇性反彈，夏末回到原點，然後持續向上，年末達新高。按其預測走勢，恒指在新曆2月仍尋底，直至3月見底，反覆橫行至4月再明顯反彈，一直反覆走高至年底，在新曆明年1月闖至高位。 屬火行業旺20年 涉科技醫藥 報告又指，今年飛星輪轉，新周期即將開始，而主導的五行是火，未來20年五行屬火的行業包括科技、醫藥、化工也會吉星高照。而根據五行八字推算，五行屬土的行業包括房地產和建築業，也將運勢旺盛。屬木行業同樣迎來好運，包括醫療健康、服裝和藝術類行業。至於五行中最弱為水，屬水行業包括旅遊、航運和貿易，今年可能要在風高浪急中前進，但該行又指，行業不會停滯，很有可能仍會業務繁忙。 房地產方面，報告認為如果今年要置業，風水最好區域為正東及西南，兩方位集旺運、得福、吉慶於一身；要留神方位為正南及正西，正南有七赤星和三煞星兩大煞星，還有一個煞星五黃星在正西；中央方位也不算順利，小摩擦不斷；西北雖然會有科研成果出現，但也有潛伏危機；最後一個方位是東南，為太歲所在方位，要謹慎小心。