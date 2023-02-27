一手升溫｜兩焦點盤齊連環加推搶客

財政預算案下調首置印花稅後，全新盤氣氛升溫！會德豐地產藍田KOKO ROSSO首輪銷售148伙即晚沽清，發展商火速單日兩度加推168伙應市；另新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期，亦於過去周末兩日原價加推2張價單共206伙，盡吸市場購買力。

會德豐地產常務董事黃光耀稱，KOKO ROSSO上周五首輪148伙悉數沽清，平均成交呎價18,703元。有見向隅客眾多，翌日提價1%至2%加推3號價單，涉88伙，扣除最高12%折扣及價單上各項優惠後，折實價583.7萬至883萬元，折實呎價17,407至22,642元，折實平均呎價18,162元。同日再加推4號價單，涉80伙，折實價606.1萬至1,037.5萬元，折實呎價17,794至22,554元，折實平均呎價18,918元。

KOKO ROSSO於周三展開次輪銷售160伙，包括21伙一房及139伙兩房，實用面積由271至477方呎，折實價583.7萬至967萬元，折實呎價17,407至22,642元，折實平均呎價18,441元。全數單位折實價低於1,000萬元，意味可受惠於新首置稅措施。該盤截至昨晚已獲逾3,000票，超額認購約17倍。