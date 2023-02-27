一手升溫｜兩焦點盤齊連環加推搶客

財政預算案下調首置印花稅後，全新盤氣氛升溫！會德豐地產藍田KOKO ROSSO首輪銷售148伙即晚沽清，發展商火速單日兩度加推168伙應市；另新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期，亦於過去周末兩日原價加推2張價單共206伙，盡吸市場購買力。
會德豐地產常務董事黃光耀稱，KOKO ROSSO上周五首輪148伙悉數沽清，平均成交呎價18,703元。有見向隅客眾多，翌日提價1%至2%加推3號價單，涉88伙，扣除最高12%折扣及價單上各項優惠後，折實價583.7萬至883萬元，折實呎價17,407至22,642元，折實平均呎價18,162元。同日再加推4號價單，涉80伙，折實價606.1萬至1,037.5萬元，折實呎價17,794至22,554元，折實平均呎價18,918元。
KOKO ROSSO於周三展開次輪銷售160伙，包括21伙一房及139伙兩房，實用面積由271至477方呎，折實價583.7萬至967萬元，折實呎價17,407至22,642元，折實平均呎價18,441元。全數單位折實價低於1,000萬元，意味可受惠於新首置稅措施。該盤截至昨晚已獲逾3,000票，超額認購約17倍。
NOVO LAND第2B期暫收逾5000票
NOVO LAND第2B期於上周六加推2號價單，涉103伙。以最高折扣15%計，折實價426.87萬至645.06萬元，折實呎價13,304至14,823元，折實平均呎價13,838元。昨日再加推3號價單，涉103伙，折實價429.42萬至629.17萬元，折實呎價13,174至14,530元，折實平均呎價13,988元。新地副董事總經理雷霆表示，連同首張價單146伙，項目迄今共推出352伙，折實平均呎價13,616元，形容單位定價屬「性價比十足」。
新地代理總經理陳漢麟補充，352伙涵蓋61伙一房、249伙兩房及42伙三房，項目暫累收逾5,000票，超額認購約13倍，將盡快落實首輪銷售安排。