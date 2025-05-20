一手10%中籤 短炒宜獲利 寧德時代暗盤升9%

內地電動車電池龍頭寧德時代(3750) 周二(20日)掛牌，作為2021年快手(1024)後最大型的新股上市，市場反應熱烈。寧德時代公開發售部分超購150倍。同時發售規模由1.179億股擴大至1.356億股，集資額增至356.57億元，集資淨額353.31億元。這近年少見的新股巨無霸昨暗盤價衝高逾9%，每手帳面獲利達2,400元，分析建議短炒者宜先行獲利。 作為備受關注的新股，寧德時代此次以每股H股263元的上限定價發行，其A股昨日收市報260元人民幣，折合約282港元，即H股定價較A股收市價折讓6.7%。

每手帳面賺2400元 根據三大券商顯示，寧德時代於暗盤表現強勁，升8.3%至9.05%，報價介乎284.8至287元。其中輝立升幅最高，收報287元，升9.13%，不計手續費，每手100股帳面2,400元。而耀才證券(1428)的寧德時代暗盤亦收報287元，升9.1%；富途平台則報284.8元，較上市價高8.3%，每手100股帳面賺2,180元。 因應發售量調整權行使，分配給機構投資者的份額增至1.254億股，散戶的份額則按比例升至1,016.84萬股(即逾10萬手)。按集團昨公布的分派結果，入飛抽一手人數有約10.52人，中籤率只有10%，要入飛2萬股或200手，才可穩中一手。至於頂頭槌飛，即抽442.1萬股、涉約11.6億元者，有21人，分派比率為0.5%，每日穩中22.1萬股。

專家預測：首日升幅未必太大 信誠證券聯席董事張智威認為，寧德時代首日升幅不會太大，預計落在10%內，假如升幅僅約3%至5%下，沒有持貨的投資者可以考慮入市。考慮到其股價已反映A股溢價空間，以及公司市值、每手交易金額不低，短期內難望有巨大升幅，張智威建議「短炒」投資者應考慮獲利離場。中長線角度，張智威認為可以等候寧德時代H股獲納入港股通名單以及各類指數，屆時北水或會炒作，帶動升幅。 山東濟寧市生產基地投產 寧德時代集團董事長曾毓群早前出席活動時表示，未來3年，內地電動重型貨車滲透率將由去年的10%升至50%。此外，寧德時代早前亦宣布，旗下山東時代儲能及動力電池生產基地在濟寧市兗州區正式投產，為寧德時代在北方布局的首個基地，亦是現時北方產能規劃最大的基地。投產的一期項目總規模為60GWh，二、三期將於今明兩年陸續投產。