一文看清內地5車企上月交付 理想飆近47%

理想汽車(2015)公布6月交付新車47,774輛，升46.7%；今年第二季度交付108,581輛，升25.5%；截至6月底半年交付量822,345輛，並稱位居中國新勢力品牌總交付量第一。

理想汽車董事長兼行政總裁李想說，6月理想L系列的銷售勢能繼續提升，理想L6月交付量成功突破兩萬輛，全系產品月交付量超過4萬輛。二季度以來，在新車型理想L6上市和門店效率提升的雙重作用下，理想汽車重回中國新勢力品牌銷量榜首，並在20萬元以上新能源汽車市場斬獲中國汽車品牌銷量冠軍。他又指，今天正值理想汽車成立9週年，另7月初理想汽車無圖NOA將正式向全量AD Max用戶推送。