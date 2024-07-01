一文看清內地5車企上月交付 理想飆近47%

理想汽車(2015)公布6月交付新車47,774輛，升46.7%；今年第二季度交付108,581輛，升25.5%；截至6月底半年交付量822,345輛，並稱位居中國新勢力品牌總交付量第一。
理想汽車董事長兼行政總裁李想說，6月理想L系列的銷售勢能繼續提升，理想L6月交付量成功突破兩萬輛，全系產品月交付量超過4萬輛。二季度以來，在新車型理想L6上市和門店效率提升的雙重作用下，理想汽車重回中國新勢力品牌銷量榜首，並在20萬元以上新能源汽車市場斬獲中國汽車品牌銷量冠軍。他又指，今天正值理想汽車成立9週年，另7月初理想汽車無圖NOA將正式向全量AD Max用戶推送。
截至6月底止，理想汽車在全國已有497家零售中心，覆蓋148個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心421家，覆蓋220個城市。理想汽車在全國已投入使用614座理想超充站，擁有2,726個充電樁。
比亞迪銷量增35%
另外，比亞迪(1211) 公布上月新能源汽車銷量341,658輛，按年增35%，按月增3%；首半年累計銷量爲161.3萬輛，按年增長28%。
蔚來半年交付53.7萬輛
蔚來集團(9866)公布上月交付21,209輛汽車，按年增長98.1%，有關交付包括11,581輛高端智能電動SUV及9,628輛高端智能電動轎車；累計3個月交付57,373輛汽車，增長143.9%；半年交付量為537,020輛。
長汽今年銷售多近8%
長城汽車(2333)公布上月銷量98,080輛，按年少6.6%；累計今年銷售559,669輛，多7.8%。產量方面，上月錄97,981輛，跌13%；累計今年產量560,882輛，升5.5%。至於上月海外銷售38,104台，半年累計銷售201,500台；新能源車銷售26,107台，半年累計銷售132,374台。
小鵬交付按月增長5%
小鵬汽車(9868)上月交付新車10,668輛，按年增長24%，按月增長5%。今年首6個月，累計交付新車共52,028輛，按年升26%。