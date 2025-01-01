一文看清六大車企去年銷量！比亞迪亮麗 賣427萬輛 飆四成

內地各大車企交出去年銷售成績，當中比亞迪(1211)表現標青，去年銷量累增逾四成。至於長城汽車(2333)續落後，去年銷量只升0.2%。 比亞迪上月銷量升近 51% 比亞迪公布，上月汽車銷量51.4809萬輛，按年大升近51%；全年累銷量427.2145萬輛，升41.35。產量方面，上月汽車產量46.6441萬輛，多近51%；全年產量430.4073萬輛，增41.3%。 單計純電動車，集團去年銷量176.4992萬輛，多12.1%；插電式混合動力汽車銷量143.8084萬輛，多72.8%。集團又指，上月海外銷售新能源乘用車合計5.7154萬輛。 長城汽車全年產量減近 2% 長城汽車公布，上月銷量總計13.5286萬輛汽車，按年多20.3%；累計去年全年銷量123.0704萬輛，升0.21%。產量方面，上月產量13.9697萬輛，升41.99%；全年產量124.0483萬輛，減少近2%。

集團指，上月海外銷售4.1293萬台，全年累計銷售45.3141萬台。12月新能源車銷售4.2265萬台，全年累計銷售32.1795萬台。 蔚來預告 firefly 螢火蟲 4 月上市 蔚來集團(9866)公布上月交付3.1138萬輛汽車，創下月度新高，按年多72.9%。有關交付包括公司旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車2.061萬輛，以及旗下樂道品牌的家庭智能電動汽車1.0528萬輛。公司於去年第四季度交付7.2689萬輛汽車，創下季度新高，增長45.2%。去年全年計，公司交付22.197萬輛汽車，多38.7%。截至去年底，蔚來累計汽車交付量達67.1564萬輛。

集團預告，firefly螢火蟲將於今年4月正式上市。

理想汽車將推智能推理可視化功能 理想汽車(2015)宣布，上月交付新車5.8513萬輛，創月度新高，增長16.2%，全年共交付50.0508萬輛，歷史累計交付量為113.3872萬輛。集團指，公司歷時5年創造了豪華汽車品牌在內地市場達成超50萬台年交付量的最快紀錄。 理想指，將推出首個智能推理可視化功能，讓駕駛員理解智能系統的思考和執行過程，更安心地使用智能駕駛功能。截至去年底，理想汽車在全國有502家零售中心，覆蓋150個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心478家，覆蓋225個城市；全國已投入使用1,727座理想超充站，擁有9,100個充電樁。

吉利汽車今年銷量目標 271 萬輛 多 25% 吉利汽車(175)宣布上月總銷量21.0055萬輛，按年多43%，當中純電動車佔7.6963萬輛，多1.46倍，插電式混動車3.4243萬輛，多30%；今年總銷量217.6567萬輛，升32%，當中純電動車佔57.6488萬輛，多86%，插電式混動車15.2863萬輛，升1.04倍。 集團又宣布，將今年銷量目標定為271萬輛，即按年多25%，當中吉利品牌銷量目標200萬部，極氪品牌銷量32萬部，領克品牌銷量39萬部。另外，新能源車銷量目標150萬部，即大升約69%。 小鵬汽車連續 4 月交付創新高 小鵬汽車(9868)公布上月交付新車3.6695萬輛，按年多82%，按月升19%，已連續4個月創單月交付歷史新高。其中，上月小鵬MONA M03交付超1.5萬台，小鵬P7+交付量超1萬台。單計去年第四季，小鵬汽車交付達9.1507萬台，創下單季度交付量歷史新高，超越交付指引上限。