一文看清各大車企上月銷售 蔚來交付量按年增54.6% 理想交付量續跌

理想汽車(2015)公布，2025年12月交付44,246輛汽車，按年倒退24.4%，第四季交付109,194輛，按年跌31.2%。截至2025年12月31日，理想汽車累計交付量已達1,540,215輛。另外，截至去年年底，理想汽車在全國已投入使用3907座理想充超站，擁有21651個充電樁。

另外，小鵬汽車2025年亦加速自營充電網路佈局，新增超1,100座充電站，充電站總數突破3,000座。

小鵬汽車(9868)公布，12月共交付新車37,508輛，按年增2%，2025年全年累計交車量達429,445輛，按年升126%。海外市場方面，小鵬2025全年交付45,008輛，較去年同期成長96%，截至年末已拓展至全球60個國家。

吉利汽車12月銷量按年增13% 超額完成全年銷量目標

吉利汽車(175)公布，集團於去年12月的汽車總銷量為236,817部，按年增長約13%；去年全年汽車總銷量3,024,567部，按年增長約39%，並超額完成全年銷量目標3,000,000部。依品牌劃分，吉利品牌的銷量為172,799部，極氪品牌的銷量為30,267部，領克品牌的銷量為33,751部，分別按年上升10%，11%及29%。

除上述所披露的銷量外，寶騰於2025年12月實現汽車銷量15,291部，按年增長約34%。全年寶騰累計實現汽車銷量162,601部，按年增長約7%。

吉利又指，集團2026年的銷量目標定為3,450,000部，較2025年所實現的總銷量增長約14%。其中，吉利品牌的銷量目標為2,750,000部，極氪品牌的銷量目標為300,000部，領克品牌的銷量目標為400,000部。此外，新能源汽車的銷量目標為2,220,000部，較2025年所實現的新能源汽车銷量增長約32%。