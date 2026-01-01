一文看清各大車企上月銷售 蔚來交付量按年增54.6% 理想交付量續跌

蔚來12月交付量按年增54.6%
蔚來(9866)公布，12月共交付48,135輛汽車，按年增長54.6%，截至2025年12月止三個月內，共交付124,807輛汽車，按年增長71.7%，創下季度新高。2025全年總共交付了326,028輛汽車，按年增46.9%。截至2025年12月31日，集團累計交付車輛達997,592輛。
按品牌劃分，蔚來(NIO)交付新車31,897輛、樂道品牌(ONVO)交付新車9154輛、螢火蟲品牌(FIREFLY)交付新車7,084輛。
理想汽車12月交付量按年倒退24.4%
理想汽車(2015)公布，2025年12月交付44,246輛汽車，按年倒退24.4%，第四季交付109,194輛，按年跌31.2%。截至2025年12月31日，理想汽車累計交付量已達1,540,215輛。另外，截至去年年底，理想汽車在全國已投入使用3907座理想充超站，擁有21651個充電樁。
小米汽車12月交付逾5萬台
小米汽車公布，2025年12月集團交車量超過5萬台。
小鵬汽車12月交付新車逾3.7萬輛
小鵬汽車(9868)公布，12月共交付新車37,508輛，按年增2%，2025年全年累計交車量達429,445輛，按年升126%。海外市場方面，小鵬2025全年交付45,008輛，較去年同期成長96%，截至年末已拓展至全球60個國家。
另外，小鵬汽車2025年亦加速自營充電網路佈局，新增超1,100座充電站，充電站總數突破3,000座。
零跑汽車12月交付量按年增42%
零跑汽車(9863)公布，2025年全年累計交付59.65萬輛，按年增長1.03倍，單計12月，零跑汽車全系交付達60423輛，按年增長42%。
吉利汽車12月銷量按年增13% 超額完成全年銷量目標
吉利汽車(175)公布，集團於去年12月的汽車總銷量為236,817部，按年增長約13%；去年全年汽車總銷量3,024,567部，按年增長約39%，並超額完成全年銷量目標3,000,000部。依品牌劃分，吉利品牌的銷量為172,799部，極氪品牌的銷量為30,267部，領克品牌的銷量為33,751部，分別按年上升10%，11%及29%。
除上述所披露的銷量外，寶騰於2025年12月實現汽車銷量15,291部，按年增長約34%。全年寶騰累計實現汽車銷量162,601部，按年增長約7%。
吉利又指，集團2026年的銷量目標定為3,450,000部，較2025年所實現的總銷量增長約14%。其中，吉利品牌的銷量目標為2,750,000部，極氪品牌的銷量目標為300,000部，領克品牌的銷量目標為400,000部。此外，新能源汽車的銷量目標為2,220,000部，較2025年所實現的新能源汽车銷量增長約32%。
長城汽車12月銷量按年跌8.33%
長城汽車(2333)公布，2025年12月銷量124,020部，按年跌8.33%，全年累計銷量1,323,672部，按年升7.33%。12月產量139,697部，按年跌16.38%，全年累計產量1,311,329部，按年升5.71%。
另外，12月海外銷售57,418台，1至12月累計銷售506,066台；新能源車銷售38,922台，1至12月累計銷售403,653台。