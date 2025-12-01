一文看清各大車企上月銷售！蔚來交付量按年大增逾7成，比亞迪銷量微跌5%。

內地車企陸續公布11月電動車交付或銷售數據，其中蔚來(9866)、小鵬(9868)、零跑(9863)、吉利(175)銷量同錄上升，其中蔚來11月交付量按年增76.3%，增幅最為明顯，零跑汽車(9863)則以75%增幅僅隨其後。另一方面，比亞迪(1211)及理想汽車(2015)11月銷量均錄下跌。

蔚來11月交付量按年增76.3%

蔚來(9866)公布，公司於2025年11月交付36,275輛汽車，按年增長76.3%。有關交付包括公司旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車18,393輛，公司樂道品牌的家庭智能電動汽車11,794輛，以及公司螢火蟲品牌的智能電動高端小車6,088輛。2025年至今交付277,893輛汽車，按年增長45.6%，截至2025年11月30日，本公司累計汽車交付量達949,457輛。