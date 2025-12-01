一文看清各大車企上月銷售！蔚來交付量按年大增逾7成，比亞迪銷量微跌5%。

內地車企陸續公布11月電動車交付或銷售數據，其中蔚來(9866)、小鵬(9868)、零跑(9863)、吉利(175)銷量同錄上升，其中蔚來11月交付量按年增76.3%，增幅最為明顯，零跑汽車(9863)則以75%增幅僅隨其後。另一方面，比亞迪(1211)及理想汽車(2015)11月銷量均錄下跌。
蔚來11月交付量按年增76.3%
蔚來(9866)公布，公司於2025年11月交付36,275輛汽車，按年增長76.3%。有關交付包括公司旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車18,393輛，公司樂道品牌的家庭智能電動汽車11,794輛，以及公司螢火蟲品牌的智能電動高端小車6,088輛。2025年至今交付277,893輛汽車，按年增長45.6%，截至2025年11月30日，本公司累計汽車交付量達949,457輛。
小鵬11月交付量按年增19%
小鵬汽車公布，11月共交付智能電動汽車36,728輛，按年增長19%。截至11月，集團的累計交付量達到391,937輛，按年增長156%；小鵬汽車的海外交付量達到39,773輛，按年增長95%。
零跑汽車11月交付量逾7萬 創新高
零跑汽車(9863)公布，11月全系交付量創新高達70,327輛，按年增長逾75%，持續刷新月銷紀錄，並連續9個月保持增長勢頭。
吉利11月總銷量按年增24.1%
吉利汽車(175)公布，11月汽車總銷量310,428部，按年增長24.1%；今年首11個月累計銷量278.8萬輛，按年增長41.8%。
除上述所披露的銷量外，吉利旗下寶騰於二零二五年十一月實現汽車銷量12,280部，較去年同期增長約7%。此外，於二零二五年首十一個月，寶騰累計實現汽車銷量147,310部，較去年同期增長約4%。
理想汽車11月交付量按年跌31.9%
理想汽車(2015)公布，11月交付新車33,181輛，按年下跌31.9%。截至2025年11月30日，理想汽車歷史累計交付量為149.6萬輛。公司預計，理想i6的月產能將在明年初提升至2萬輛，OTA 8.1預計於2025年12月初推送。
截至2025年11月30日，理想汽車在全國已有544家零售中心，覆蓋157個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心556家，覆蓋227個城市。理想汽車在全國已投入使用3,614座理想超充站，擁有20,027個充電樁。
比亞迪11月汽車銷量按年跌逾5%
比亞迪(1211)公布，11月汽車銷量480,186輛，按年下跌5.25%。今年首11個月累計銷量約418.2萬輛，按年增11.3%。集團11月汽車產量474,175輛，按年跌12.3%。今年首11個月產量411.8萬輛，按年增7.29%。
小米汽車交付量超4萬
小米(1810)公布，集團11月汽車交付量持續超過4萬台。