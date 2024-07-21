一文看清！7間大行齊評三中全會 本月底有一關鍵

中國三中全會上周四閉幕，並發布一份簡短會議公報，由於未有實質措施出台，市場仍觀望下周的簡布及本月底的政治局會議，不會部分大行仍相信對股市正面。以下為7間大行對三中全會的看法。 瑞銀：或加快推進《民營經濟促進法》 瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，公報內容與政府近期出台的政策和領導層講話精神基本一致，該行認為政府可能會加快推進《民營經濟促進法》立法進程，推動構建全國統一大市場，有助於提振投資者信心。會議還要求增強宏觀政策取向一致性，瑞銀預計內地政府將出台全面推動高品質發展和新質生產力的框架性檔和規劃，在財政稅收、貨幣信貸和產業政策方面出台具體支持措施，進一步提高整體研發、教育和人才培訓支出，並加大對瓶頸領域資源投入。

摩通料內房政策陸續有來 摩根大通指，會議雖然一如預期沒有公布內房新政策，但在內房銷售疲弱下，仍相信會有更多政策出台，如8月銷售持續遜色，則有機會在8月底至9月推出措施，並關注本月底的政治局會議。該行又指，在政策出台前的揣測階段，內房普遍會走高，惟倘政策落空則意味為短線反彈。 高盛估計需出台更多措施保增長 高盛報告指，三中全會公報重點在創新、城鎮化、新質生產力、風險控制及供應鏈安全。該行認為，雖然公報沒有直接提及「消費稅」，但相信下周發布的聲明會提及，並認為公報方向與長期改革方向配合，就近期宏觀政策立場而言則稍見正面。該行認為，中央需要出台更多措施，以確保全年「5%左右」的增長達標，同時亦將本月底的政治局會議視為潛在機會。

滙豐：需更多短期政策支持增長 滙豐證券指，會議公報基本符合預期，當中重申要實現全年增長目標，而由於近來內地消費動力疲弱及增長遇挑戰，預料當局需要更多短期政策以支持增長，而本周的新聞發布會及本月底政治局會議或會有更多資訊提供。該行又認為，內地將加大支持先進技開發及生產，並以拉動消費改善民生，財政改革、地產政府債務及內房等的風險管理，或有助釋放更多資源。 大摩指消費稅即未必上調 摩根士丹利認為，公報只是重申現有整體政策框架，當中幾個意包括適度社會改革，承諾「以能力為基礎」改善基本公共服務並縮小城鄉差距；同時又會推動稅收財政改革，但沒有透露細節，但該行認為不代表消費稅即將上調，因為相關措施不能刺激經濟，也不能改善地方政府的收入差距。

中金稱資本市場影響積極 中金認為，三中全會中長期改革紅利將對資本市場發展帶來積極影響，改革及政策預期助力近期投資者信心回穩，關注可能受惠領域，從近期的市場表現來看，中國資產關注度有望重新回升，又認為近期市場企穩主要受到內外部積極因素的綜合影響，中長期改革紅利預期助力投資者信心修復。展望後市，認為2月份以來的修復行情雖面臨波折但並未結束，當前A股市場整體估值仍處於歷史偏階段性底部時期，伴隨下半年穩增長政策加碼結合中長期改革紅利，對A股後續表現無需悲觀。配置方面，中金指前期A股市場科創、電力、消費等相關板塊也陸續有階段性表現，結合本次《公報》中涉及的領域，財稅體制改革、新質生產力建設、一帶一路、綠色、安全等相關行業和個股近期表現有望繼續活躍。