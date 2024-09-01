一文看清5車股上月銷售！理想交付增近四成最亮麗

理想汽車(2015)公布，上月交付新車約4.812萬輛，按年增長37.8%。累計首8月共計交付約28.81萬輛。截至8月底止，理想汽車累計交付約92.147萬輛。理想汽車董事長兼CEO李想表示，理想L6廣受年輕用戶青睞，連續3個月交付量突破兩萬輛，進一步拉升品牌市佔率。在20萬元以上新能源汽車市場，理想汽車7月的市佔率達18%，超越特斯拉成為新能源汽車品牌銷量冠軍，8月延續強勁勢頭蟬聯中國新勢力品牌銷量冠軍。
比亞迪銷量增加36%
比亞迪(1211)公布，上月份新能源汽車產量約36.697萬輛，增加28.8%；銷量37.308萬輛，增加36%。其中，海外銷售共計3.145萬輛。累計首8個月，新能源汽車產量231.986萬輛，累計銷量232.845萬輛，分別增加26.6%及29.9%。
吉利極氪銷量約1.8萬輛
吉利汽車(00175)8月總銷量約18.12萬輛，多21.5%；當中，新能源車品牌極氪銷量約1.8萬輛，升46.4%；領克銷量約2.25萬輛，多20.5%。累計首8個月，吉利汽車總銷量128.77萬輛，按年增長34%；當中，極氪銷量約12.15萬輛，升81.５%；領克銷量16.98萬輛，升44%。
長汽銷量跌17.2%
長城汽車(2333)上月汽車產量共計約9.787萬台，減少16.1%；銷量約9.446萬台，跌17.2%；單計新能源車銷售2.484萬台。累計首8個月，汽車產量74.423萬台，銷量總計74.542萬台，分別減少1.9%及微增0.4%。單計新能源車銷售約18.136萬台。
蔚來上月交付逾2萬輛車
另外，蔚來集團(9866)表示，上月交付約2.018萬輛汽車。有關交付包括11,923輛高端智能電動SUV以及8,253輛高端智能電動轎車。截至8月底止，蔚來汽車累計交付量達約57.769萬輛。