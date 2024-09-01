一文看清5車股上月銷售！理想交付增近四成最亮麗

理想汽車(2015)公布，上月交付新車約4.812萬輛，按年增長37.8%。累計首8月共計交付約28.81萬輛。截至8月底止，理想汽車累計交付約92.147萬輛。理想汽車董事長兼CEO李想表示，理想L6廣受年輕用戶青睞，連續3個月交付量突破兩萬輛，進一步拉升品牌市佔率。在20萬元以上新能源汽車市場，理想汽車7月的市佔率達18%，超越特斯拉成為新能源汽車品牌銷量冠軍，8月延續強勁勢頭蟬聯中國新勢力品牌銷量冠軍。

比亞迪銷量增加 36%

比亞迪(1211)公布，上月份新能源汽車產量約36.697萬輛，增加28.8%；銷量37.308萬輛，增加36%。其中，海外銷售共計3.145萬輛。累計首8個月，新能源汽車產量231.986萬輛，累計銷量232.845萬輛，分別增加26.6%及29.9%。