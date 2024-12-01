一文看清6大車企上月銷售！比亞迪增幅跑贏「蔚小理」

內地6間港上市的車企今日齊齊公布上月產銷數字，當中比亞迪(1211)銷量按年大升近七成，成功跑贏其新新能源車股「蔚小理」。相反，長城汽車(2333)是唯一錄得銷售倒退的車企，榮辱互見。 比亞迪上月銷量逾50萬 飆近七成 比亞迪上月汽車銷量50.6804萬部新能源車，按年大升67.9%，累計今年銷量375.7336萬部，大升40%；產量方面，集團上月生產54.0588萬部新能源車，多70.8%，累計今年生產383.7632萬部車，多40.3%。集團又指，上月海外銷售新能源乘用車合共3.0977萬輛，其中出口2.8141萬輛。 比亞迪上周五收報253.6元，升1.4元或0.6%。

小鵬交付升54% 首度突破3萬輛 小鵬汽車(9868)在社交平台公布，上月共交付新車3.09萬輛，按年升54%；單月交付量首度突破3萬輛，連續3個月創單月交付新高。其中，小鵬MONA M03上市3個月交付連續過萬輛；小鵬P7+發表23天，交車量超7000輛。

小鵬汽車上周五報46.45元，增1.1元或2.4%。 蔚來交付增近三成 至逾19萬輛 蔚來集團(9866)公布上月交付2.0575萬輛汽車，按年多28.9%，累計今年交付19.0832萬輛，升34.4%。截至11月底止，集團累計汽車交付64.0426萬輛。 蔚來指，上月25日為成立十周年紀念日，十年間，蔚來在產品設計、技術創新和商業模式重塑上不斷突破。展望未來，蔚來始終致力於共創可持續和更美好的未來。公司將通過持續的技術突破及創新、極致的產品及服務、和共同成長的社區，持續為用戶創造價值。

蔚來上周五報34.2元，升0.2元或0.6%。 理想L6累計交付量突破16萬輛 理想汽車(2015)上月車交付新車4.8740萬輛，按年增長18.8%累計今年合共交付44.1995萬輛，歷史累計交付量為107.5359萬輛。理想指，在20萬元以上乘用車市場，集團連續8個月獲得中國品牌銷量冠軍。理想L6累計交付量突破16萬輛，自6月起蟬聯20萬元以上中國品牌車型銷量第一。此外，理想汽車智駕技術的迭代帶動搭載理想AD Max的車型需求增長，11月，30萬元以上車型及40萬元以上車型中，搭載理想AD Max的定單佔比分別超過70%和80%。

截至11月底，理想汽車在全國已有475家零售中心，覆蓋141個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心451家，覆蓋223個城市。理想汽車在全國已投入使用1,135座理想超充站，擁有5,680個充電樁。 理想汽車上周五報91.1元，升3.35元或3.8%。



吉利純電動汽車銷量漲175% 吉利汽車(175)上月總銷量25.0136萬部汽車，按年升27%，當中純電動汽車9.1333萬部，大升173%；插電式混動車3.112萬部，多5%。累計今年首11個月，吉利合共銷售196.6512萬部汽車，多31%，當中純電動車涉27.8728萬部，升79%，插電式混動車12.6572萬部，升31%。

吉利上周五報13.86元，升0.08元或0.6%。 長城汽車今年倒退 銷售減1.8% 長城汽車上月汽車銷售12.7394萬輛，按年增3.7%，累計今年銷量109.8萬輛，減1.8%。產量方面，上月錄13.4207萬輛，多2.1%，累計今年生產110.0786萬輛，少5.7%。長汽車指，上月海外銷售4.3186萬台，今年累計銷售41.1848萬台。另外，11月新能源車銷售3.5999萬台，今年累計銷售27.953萬台。 長汽上周五報12.5元，跌0.16元或1.2%。

