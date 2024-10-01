一文看清6大車企上月銷量！小鵬理想創新高 長汽獨憔悴

小鵬汽車上月交付逾 2.1 萬輛

小鵬汽車(9868)公布上月交付量創下2.1352萬輛的月度新紀錄，按年增長39%，按月升52%。其中，小鵬MONA M03交付破萬台。今年首9個月，小鵬汽車累計交付新車共9.8561萬台，增長21%。

理想汽車本月迎百萬輛交付

理想汽車(2015)公布，上月交付新車5.3709萬輛，按年多48.9%，9月交付量創歷史新高；第三季交付15.2831萬輛，升45.4%；累計今年交付34.1812輛，歷史累計交付97.5176萬輛。

理想汽車董事長兼CEO李想表示，本月即將迎來第100萬輛新車的下線和交付，這是中國新勢力車企的首個百萬輛里程碑。截至9月底，理想汽車在全國有479家零售中心，覆蓋145個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心436家，覆蓋221個城市。全國已投入使用894座理想超充站，擁有4,286個充電樁。