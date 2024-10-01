一文看清6大車企上月銷量！小鵬理想創新高 長汽獨憔悴

小鵬汽車上月交付逾2.1萬輛
小鵬汽車(9868)公布上月交付量創下2.1352萬輛的月度新紀錄，按年增長39%，按月升52%。其中，小鵬MONA M03交付破萬台。今年首9個月，小鵬汽車累計交付新車共9.8561萬台，增長21%。
理想汽車本月迎百萬輛交付
理想汽車(2015)公布，上月交付新車5.3709萬輛，按年多48.9%，9月交付量創歷史新高；第三季交付15.2831萬輛，升45.4%；累計今年交付34.1812輛，歷史累計交付97.5176萬輛。
理想汽車董事長兼CEO李想表示，本月即將迎來第100萬輛新車的下線和交付，這是中國新勢力車企的首個百萬輛里程碑。截至9月底，理想汽車在全國有479家零售中心，覆蓋145個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心436家，覆蓋221個城市。全國已投入使用894座理想超充站，擁有4,286個充電樁。
蔚來季度交付近6.2萬輛破記錄
蔚來集團(9866)公布上月交付2.1181萬輛汽車，按年多35.4%；有關交付包括旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車2.0349萬輛，及旗下樂道品牌的家庭智能電動汽車832輛。
蔚來第三季度交付6.1855萬輛汽車，創下季度新高記錄，增長11.6%。截至9月底，公司累計汽車交付量達59.8875萬輛。
比亞迪新能源車銷量升46%
比亞迪(1211)公布，上月新能源車銷量41.9426萬部，按年大升45.9%；累計今年銷量274.7875萬部，多32.1%。產量方面，上月新能源車產量44.1052萬台，大升57.6%；累計今年產量276.091萬台，升30.7%。
集團上月海外銷售新能源車乘用車合計3.3012萬輛，當中出口3.0512萬輛。
吉利上月純電動車銷量倍升
吉利汽車(175)公布上月總銷量20.1949萬部，按年多21%；今年累計銷量148.969萬部，大升32%。當中，上月純電動車銷量6.4387萬億，大升1.07倍，插電式混動車銷量2.6747萬部，升29%。
出口方面，集團上月出口汽車3.9183萬部，多51%；累計今年出口31.4038萬部，大升68%。
長汽上月銷量少11% 產量跌22%
長城汽車(2333)公布上月銷量總計10.8398萬部，按年少10.88%；累計今年銷量85.3813萬部，跌1.2%。產量方面，上月產量10.72萬部，跌22.3%；累計今年產量85.1426萬部，少半成。
集團指，上月海外銷售4.4105萬台，首9個月累計銷售32.4244萬台。新能源車方面，上月銷售3.0129萬台，首9月銷售21.1492萬台。