一文看清7車企上月銷售！小米按月倒退 長城吉利海外銷售大減

多間車企昨齊齊公布上月銷售數據，當中增幅最驚人為小鵬汽車(9868)，另外上月初發生旗下汽車起車事件的小米集團(1810)，銷量少有出現按月倒退。至於長城汽車(2333)及吉利汽車(175)所公布的海外銷售，均出現明顯倒退。
小米交付量按月減3% 按年升3倍
小米上月初發生旗下SU7起火事件後，最新公布4月汽車交付量約2.8萬輛，按年大升近3倍，不過按月則減少3%。另外，集團上月新增34間門店，至內地目前在74個城市已有269間門店；5月計劃新增29間，包括新增湖北宜昌、安徽蕪湖等8座城市；截止4月30日，內地已有132家服務據點，覆蓋內地79個城市。
小鵬連續6個月交付量逾3萬輛
小鵬汽車則公布，上月汽車交付量按年增加2.7倍，至逾3.5萬輛車，是連續第六個月交付量逾3萬輛。累計今年首4個月，共交付12.9萬輛車，增長3.1倍。
長城今年累計銷量少3.6%
長城汽車(2333)上月汽車銷量約10萬輛，按年多5.55%；今年累計銷量近35.69萬輛，少3.6%，當中新能源汽車上月銷售約2.99萬輛，首4月銷量約9.14萬輛。上月產量則約1.03萬輛，少0.2%；今年累計約36.07萬輛，少2.1%。另外，集團上月海外銷售約3.2萬輛，少約11%，1至4月累計約12.3萬輛，少逾4%。
吉利出口銷量大減37%
吉利汽車(175)公布上月總銷量約23.41萬輛，按年多53%；今年累計銷量93.79萬輛，升49%。單計純電動汽車銷量，上月錄約9.24萬輛，大升1.99倍；出口銷量2.41萬輛，大減37%。
比亞迪海外銷售大升92.8%
內地新能源車龍頭比亞迪(1211)公布，上月新能源汽車總銷量約38萬輛，按年升21.3%；累計今年銷量約138.1萬輛，升45%。單計乘用車，上月銷量約37.26萬輛，多19.4%，今年累計銷量約135.87萬輛，增45.1%。集團指，上月海外銷售新能源汽車合計79,086輛，大升92.8%。
蔚來智能電動高端小車上月底首批交付
蔚來集團(9866)公布，上月交付約2.39萬輛汽車，按年增長53%。有關交付包括公司旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車19,269輛，樂道品牌的家庭智能電動汽車4,400輛，以及螢火蟲品牌的智能電動高端小車於上月底開啟首批交付。累計今年則交付65,994輛汽車，增44.5%。截至4月底，公司累計汽車交付量達737,558輛。
理想汽車交付新車升31.6%
理想汽車(2015)公布上月交付新車33,939輛，按年升31.6%；截至4月底止，歷史累計交付量為約126萬輛。集團指，理已經連續3個季度獲得20萬元人民幣以上SUV銷量冠軍，並在20萬至30萬元人民幣中大型SUV市場、30萬至40萬元人民幣中大型SUV市場，以及40萬至50萬元人民幣大型SUV市場均保持市佔率第一。
截至4月底止，理想汽車在全國已有500家零售中心，覆蓋151個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心500家，覆蓋223個城市。理想汽車在全國已投入使用2,267座理想超充站，擁有12,340個充電樁。