一文看清7車企上月銷售！小米按月倒退 長城吉利海外銷售大減

多間車企昨齊齊公布上月銷售數據，當中增幅最驚人為小鵬汽車(9868)，另外上月初發生旗下汽車起車事件的小米集團(1810)，銷量少有出現按月倒退。至於長城汽車(2333)及吉利汽車(175)所公布的海外銷售，均出現明顯倒退。

小米交付量按月減 3% 按年升 3 倍

小米上月初發生旗下SU7起火事件後，最新公布4月汽車交付量約2.8萬輛，按年大升近3倍，不過按月則減少3%。另外，集團上月新增34間門店，至內地目前在74個城市已有269間門店；5月計劃新增29間，包括新增湖北宜昌、安徽蕪湖等8座城市；截止4月30日，內地已有132家服務據點，覆蓋內地79個城市。