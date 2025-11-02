一文看清7車企上月銷售，蔚來、小鵬交付創紀錄，比亞迪表現受壓。

內地車企陸續公布10月電動車交付或銷售數據，本港新聞,香港新聞網,香港新聞,新聞香港,新聞網,網上新聞,新聞網香港受「金九銀十」消費旺季刺激，不少車企銷售創新高，其中蔚來新車交付量按年增92.6%，創月度新紀錄；小鵬方面交付量創下歷史新高；吉利銷量亦按年增約35%，不過「龍頭」比亞迪表現則受壓，今年累計新能源汽車銷量雖按年升近14%，不過10月單月銷量按年跌12.1%。

吉利十月銷量按年增約35%

吉利汽車(0175)公布，十月的汽車總銷量為307,133部，按年增長約35%，今年首10個月累計銷量247.7萬輛，按年增長44%。全年銷量目標達成率83%。