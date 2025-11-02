一文看清7車企上月銷售，蔚來、小鵬交付創紀錄，比亞迪表現受壓。

內地車企陸續公布10月電動車交付或銷售數據，本港新聞,香港新聞網,香港新聞,新聞香港,新聞網,網上新聞,新聞網香港受「金九銀十」消費旺季刺激，不少車企銷售創新高，其中蔚來新車交付量按年增92.6%，創月度新紀錄；小鵬方面交付量創下歷史新高；吉利銷量亦按年增約35%，不過「龍頭」比亞迪表現則受壓，今年累計新能源汽車銷量雖按年升近14%，不過10月單月銷量按年跌12.1%。
吉利十月銷量按年增約35%
吉利汽車(0175)公布，十月的汽車總銷量為307,133部，按年增長約35%，今年首10個月累計銷量247.7萬輛，按年增長44%。全年銷量目標達成率83%。
除上述所披露的銷量外，吉利旗下寶騰於今年十月實現汽車銷量14,087部，按年15%。今年首10個月累計，寶騰累計實現汽車銷量135,030部，按年增長約4%。
蔚來交付新車按年增92.6%
蔚來集團(9866)今年10月交付新車40,397輛，按年增長92.6%，創下月度新紀錄。其中，蔚來品牌交付17,143輛；樂道品牌交付17,342輛；firefly螢火蟲品牌交付5,912輛。截至2025年10月31日，公司累計汽車交付量達913,182輛。
理想汽車交付新車逾3萬輛
理想汽車(2015)今年10月交付新車31,767輛；截至10月底，累計交付1,462,788輛。集團表示，理想i6上市後累計訂單突破七萬台，公司正全力推進交付進度。另外，公司在10月於烏茲別克斯坦開設了海外首家授權零售中心，面向當地市場銷售理想L9、理想L7和理想L6；11月，哈薩克斯坦的兩家授權零售中心也將陸續開業。公司將優先拓展中亞、中東、歐洲以及亞太市場，穩步推進全球化佈局。
小米汽車
小米汽車公布，集團交付量持續超過4萬台。
小鵬汽車
小鵬汽車(9868)10月交付新車42,013台，單月交付量創下歷史新高，並連續2個月超過4萬台。
比亞迪10月銷量按年跌12％
比亞迪(1211)10月新能源汽車銷量441,706輛，按年下跌約12.1％；今年累計新能源汽車銷量3,701,852輛，按年升13.88%。
長城汽車10月銷量按年增22.5%
長城汽車(2333)公布，10月銷售新車143,078輛，按年增長22.5%。今年首10個月累計，長城汽車銷售1,066,436輛，按年增長9.87%。10月海外銷售57,158台，首10個月累計銷售391,339台。10月新能源車銷售46,155台，首10個月累計銷售324,618台。