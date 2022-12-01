一文睇晒｜全城搶錢！盤點各大小銀行定存息

臨近年底，銀行紛以高息吸納存款，據本報綜合多間銀行港元定期存款年利率比較，暫時以星展銀行10厘年息「最吸引」，中小型銀行及虛擬銀行亦相當進取，普遍亦有4厘、5厘或以上，其後3間發鈔銀行亦加入以高息搶客行列，暫時以滙豐銀行利率最高有4.3厘，恒生銀行(011)亦上調定期存款年息，最高有4.39厘，入場費僅1萬元。相信年底前其他銀行或再上調利率吸水。 全城搶定存｜星展一星期定存 年息高達 10 厘 星展銀行提供的一星期定期存款，年息高達10厘暫為全城最高，入場費50萬元，1周可賺取958.9元利息，不過，需為該行豐盛理財客戶，而該戶口的門檻需有100萬元存款；需完成合資格投資交易，如認購股票掛鈎產品等，而優惠期至本月底。

全城搶定存｜ 滙豐10萬1年定存 賺4300息 假設彈藥不多，三間發鈔銀行提供的入場費最為貼地，全部只需1萬元起跳，年息方面，暫時以滙豐銀行最高有4.3厘，但需以全新資金開戶，假設以10萬元開立1年期定存，亦可賺取利息4,300元。 全城搶定存｜ 渣打中銀最高4.1厘息 需網上辦理 至於渣打銀行及中銀香港(2388)開立12個月定期存款，年利率最高均為4.1厘。渣打需透過SC Mobile或網上理財，以新資金開立定期存款；而中銀客戶需經網上銀行或手機銀行以新資金開立。 全城搶定存｜恒生 6 個月網上開立 有 4.39 厘息 另外，恒生銀行及天星銀行齊加入加息行列。恒生6個月及3個月定存年利率分別為4.3厘及4.2厘，倘網上開立則有4.39厘及4.29厘，入場費亦僅1萬元的新資金。

全城搶定存｜大新建銀富邦 年息均有 5.1 厘 其他中小型銀行的定期存款年息較吸引，市場上已有5間銀行以年息5厘或以上作招徠，但入場費一般需要100萬元，如以大新銀行(2356)、建設銀行亞洲及富邦銀行均提供1年期定存年息有5.1厘，即1年可收取利息約5.1萬元，回報亦不俗。如果沒有100萬元資金，亦希望有5厘息，華僑永亨銀行定期存款入場僅需20萬元，然而需為該行宏富理財客戶，資產達100萬元或以上。 全城搶定存｜東亞 BEA GOAL 高達 8.8 厘息 東亞銀行(023)指，數碼綜合戶口BEA GOAL亦以高達8.8厘吸引客戶，存款期為3個月，存款額介乎1,000至1萬元，倘以1萬元開戶，3個月收息220元，優惠期至本月底。