一文睇晒！券商對恒指2023年目標 最樂觀係……

恒生指數在2022年以大瀉逾15%收場，大行在年初對港股的目標預測全數落空，對來年股市的展望亦顯得較審慎。綜合多間券商2023年港股展望，以中資券商較樂觀，最牛預測暫為招銀國際，目標價看23,500點，緊接的為富途證券、光大證券及思睿集團首席經濟學家洪灝，均預測23,000點。最淡為信安香港，僅料大市可觸及二萬大關。 招銀國際：恒指目標睇 23500 最牛 招銀國際認為來年外圍縱面臨衰退風險，亦難影響內地2023年至2024年的復甦周期，並在美元走弱、內地樓市回穩、企業盈利重拾增長、防疫鬆綁等因素的支持下，看好中港股市上半年有上升催化劑。不過，該行認為大市反彈幅度未必如2016年及2020年般由低位大反彈至高位，料只回復歷史平均水平，恒指目標見23,500點。該行建議部署受惠中美經濟周期分化的板塊。

富途證券：推介三大板塊 富途證券交易部高級分析師陸秉鈞預計，明年股市可能於第一季尾或第二季再次出現較顯著調整，投資者短期內可先將資金停泊貨幣基金等靈活性較高的低風險資產，以便隨時伺機入場。基本因素看，目前市場預測2023年恒指每股盈利增長15%，但考慮到明年歐美經濟衰退或對內地經濟造成衝擊，而內地階段放寬防疫政策的利好因素亦有滯後作用，保守計算恒指可以高見23,000點。錯過了今年10月低吸的投資者，明年或見另一個入市良機。該行推介三大板塊旅遊、科網及地產股，包括東方航空(670)、南方航空(1055)、騰訊控股(700)、網易(9999)及新鴻基地產(016)。 思睿集團：內地出口增速續放緩 思睿集團首席經濟學家洪灝唱好來年中港股，料恒指來年有望見23,000點，惟認為內地出口增速或進一步下降，周期性及成長板塊在未來4至6個月表現相對較佳，惟上半年環球市場仍會動盪。至於內房，他相信有八成機會緩慢地復甦。 光大證券：明年首季大市仍有下行壓力 光大證券估計，在環球的進取加息影響下，明年首季大市仍有下行壓力，並不排除衰退機會，但程度或可控及輕微，陷深度衰退機會不大，預料來年恒指有機會上試23,000點，相當於過去5年預測市盈率平均水平，恒生科技指數看4,600點，上證綜合指數則看3,500點。該行看好科技、內需、航空及收息四大板塊，主要預料可受惠內地新冠肺炎疫情鬆綁及經濟改善，收息股則有防守作用。 大和證券：港股在首季及第三季見「雙底」 大和證券預計來年恒指基本目標22,500點，最熊情況下看21,000點；上證綜合指數看3,550點，最淡看3,350點。該行相信內地防疫政策轉向及美元回軟為中港股兩大推手，大市表現視乎兩因素的變化速度，料明年次季大市會由價值股換馬增長股，但在供應鏈續緊張及疫情嚴重下，全面復甦還看下半年，相信內地股市未來12個月表現將呈現「N形」發展，港股在首季及第三季見「雙底」。

滙豐環球私人銀行：預期恒指見 22470 點 滙豐環球私人銀行指，在2022年市場大規模拋售後，相對股票及現金，債券的預期長期回報改善幅度最顯著，預枓來年美元利率見頂和通脹放緩，將支持債券表現。該行又預期內地將推出更多支持增長的刺激政策，進一步降低房地產市場的下行風險，並支持住房相關的上下游板塊復甦。滙豐環球私銀對來年恒指預測為22,470點，國企股指數目標為7,830點，滬深300指數為4,600點。 建銀國際：布局疫後消費復甦股 建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示，短期再發生全球性或區域性金融危機的機會不大，歐美經濟溫和衰退是可能的結果，而這種情況有利新興市場和中資股相對跑贏，預期恒指來年在波幅中樞溫和抬升，波動區間介乎16,200點至22,200點；國指區間介乎5,700點至7,800點；科指區間在3,200點至5,300點。該行建議逢低布局成長股、財務穩建及低估值又高股息回報的國企股、及本地及中資疫後消費復甦股。

瑞銀：偏好防守性和高股息率股份 瑞銀早前預料本港與內地有望在明年第二季免隔離通關，而美國或於明年第三季起開始減息，美元轉弱將令資金回流，皆對港股有利，預期恒指和MSCI香港指數(美元計價)在基本情景的目標價分別為22,100點和10,300點。該行又指，環球經濟衰退陰霾在明年初仍會主導市場情緒，故偏好防守性和股息率高的股份，看好受惠通關的友邦保險(1299)、金沙中國(1928)和新秀麗(1910)；防守性和股息率高如長江和記實業(001)、香港電訊(6823)和長江基建(1038)。 摩根士丹利：恒指最牛睇 24500 點 多次調整恒指預測的摩根士丹利，於本月初再度調整恒指明年目標，在基本情境下，恒指明年12月目標價由18,200點上調至21,200點，相當於預測明年12月市盈率9.9倍，最牛睇24,500點，最熊則料見13,900點；國指目標由6,150點調高至7,400點，相當於預測明年12月市盈率9.1倍。並認為消費板塊最受惠重新開放政策。

凱基亞洲：推介 9 隻焦點股 凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，中港股市在明年催化劑主要有三個，分別是疫情風控減少、中央繼續推出刺激經濟措施，以及美國聯儲局加息有望見頂。在基本情境，明年恒指目標價為21,100點(10.3倍市盈率)；樂觀情境為23,300點(11.2倍市盈率)。推介9隻焦點股包括華潤啤酒(291)、中國中免(1880)、京東集團(9618)、友邦保險(1299)、太古(019)、東方電氣(1072)、中廣核電力(1816)、中銀香港(2388)及中國電信(728)。