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財經
2023-05-15 16:15:00

一田百貨：黃金周生意額錄雙位數增長　前線欠缺約10%人手難招聘

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一田百貨黃金周生意額錄雙位數增長，前線欠缺約10%人手稱招聘難。(蘇文傑攝)

一田百貨行政總裁黃思麗今（15日）表示，月初「五一黃金周」假期，受惠於訪港旅客增加，整體人流有3%至5%按年升幅，百貨生意額更錄得雙位數增長；又指前線招聘難，欠缺約10%人手，希望能聘請更多員工。

料優惠日營業額錄按年1至2%升幅

黃思麗指，隨着社會復常，市民開始重新外遊，故今次一田購物優惠日亦加強行李箱等貨品選擇，百貨的營業額較以往幾年亦逐步回穩；雖一田以本地客為主，但隨兩地通關，帶動更多客流到不同分店，料今次購物優惠日營業額將錄得按年1至2%升幅，其中百貨類別表現或會跑贏超市，並冀望暑假檔期能回到疫前水平，料下半年表現較上半年好，對前景審慎樂觀。

一田百貨黃金周生意額錄雙位數增長，前線欠缺約10%人手稱招聘難。(蘇文傑攝)

明年一田將開兩新分店

早前黃思麗預測全年營業額增達5%至8%，她表示現維持預測，且有信心下半年會達標；目前YATA會員數目接近100萬個，幾近達至今年目標；一田百貨明年將於屯門及白石角開設新店，並有計劃陸續進行翻新工程。

前線欠缺約10%人手稱招聘難

在人手方面，黃思麗稱目前人手非常短缺，亦涵蓋不同工種，如前線欠缺約10%人手，希望能繼續招聘更多員工。

至於消費券推出後，首兩周營業額有明顯上升，但整體與上年比較有下跌，而港人亦傾向使用作購買日常生活用品。

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