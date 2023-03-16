一葉知秋: 高端廣告業窺探經濟

TVB首場淘寶直播由旗下藝人陳敏之及陳豪擔任主播。(網上截圖)

上次文章討論電視廣播 (511.HK) 的價值( 深入拆解TVB與淘寶合作價值 )，股價極速升穿筆者8.6港元目標。在帶貨GMV驚喜推動下，更曾升至17港元水平。 這當中反映了港股市場對中小盤鍾愛以及對「直播帶貨」這業態的期待。近日筆者也重新做面對面的公司訪談。其中與艾德韋宣 (9919.HK) 的討論是值得與各位分享。

國際品牌打進中國市場的門路

艾德韋宣定位是「大中華區領先的泛時尚品牌的數據互動營銷集團」。在大中華區服務奢侈品牌和時尚品牌的營銷市佔率達10%，排名第一。營銷客戶80%為國際客戶，包括Louis Vuitton、PRADA、Mercedes-Benz、Christian Dior等等。

國際品牌過去都想把握大中華區機遇，但由於文化差異，其實並不容易。艾德韋宣收入由2016 年約3.6億人民幣接近翻倍至2022年底約7億人民幣。但由於疫情影響企業營銷活動，2022年純利僅約2,400萬。

港股市場以廣告營銷相關為主業公司不多，A股亦只有寥寥數家。以高端奢侈品客戶為主更是鳳毛麟角。不過現時公司市值僅約10億港元。確實未能吸引機構投資者。

一葉知秋，奢侈品迎來春天

筆者定期都會與不同類型中小市值公司交流，當中除了尋找投資價值外，亦有Cross check 意味及查探經濟氛圍。筆者對於今年的奢侈品銷售本是比較悲觀。原因是環球從疫情下剛走出來，市民對於前景未覺樂觀而收入端在經濟未徹底復常下仍有隱憂。其中一個我認今年讓炒的題材是「消費降級」。與艾德韋宣的交流中， 有不少重點令我改觀:

公司看到2023年營銷服務需求大增: 正在為超過50家客戶籌備品牌營銷方案: 如Cartier、Chanel、Dior、Fendi 等 奢侈品企業對今年營銷預算是樂觀。筆者本以為預算是於去年年底國內經濟壓力差的情況下製訂會令品牌較為保守。但原來品牌都以「收入百份比」計算營銷開支。這更反映了品牌今年對大中華區的樂觀。 艾德韋宣分享的市場報告 1: 根據要客研究院發佈的《2022年中國奢侈品報告》，中國市場方面，2022年中國人 奢侈品市場銷售額達到人民幣9,560億元，佔全球奢侈品市場的38%。中國人仍然是全 球奢侈品消費的最重要力量，預計到2025年，中國將成為世界上最大的奢侈品市場。 艾德韋宣分享的市場報告 2:中國消費者將重新成為奢侈品主要群組，於2030年超越歐美成為全球奢侈品的最大市場。

營銷公司需要與品牌一起預判下個周期情況作先行部署。業績表現往往會先於經濟。艾德韋宣於2022年下半年收入水平已超越2021年水平，更是公司歷史水平。純利端更由2022年上半年850萬虧損升至下半年的3,200萬純利。這些都顯示出奢侈品牌2023年在大中華地品是雄心滿滿。

艾德韋宣，可以ACTIVATED?

港股小市值的痛點是成交低，流轉少，令機構投資人考慮退出時的難度。但我認為今年中小盤是有尋寶機會。(可看遊日有感看港股後向及目標一文) 港股先後有電視廣播 (0511.HK)、香港航天科技 (1725.HK)等機會，已顯示出第一波中小盤炒作。

回到艾德韋宣，筆者認為股價炒作的角度還是有可能：

與百度文心一言合作。百度將於3月16日召開人工智能產品「文心一言」發佈會。艾德韋宣目前已與文心一言合作，並與百度旗下網訊科技共同開發設計元宇宙(Duniverse)，舉辦如元宇宙時裝展等。除了百度 (9888.HK)外，港股未有相關概念股。 與大型品牌合作項目吸引眼球。公司於4月份將會與奢侈品牌於香港故宮博物館舉行大型活動，或加大投資者認知。 艾德韋宣是「小而美」的中小盤。於疫情三年期艱難時期仍能有收入增長。於2022年下半年純利率已重回升軌。券商預計2023-2025 每股盈利能有20%以上的複合年增長率。再加上公司有穩定的派息。於突破10億市值後或能慢慢吸引機構投資者目光。當然此炒法或以年計來實現回報。

筆者對於艾德韋宣的部署是認同的。除了傳統的營銷外，亦有加入元宇宙及VR這些新元素。再者公司手頭有西甲足球及環法單車此等優質IP。相信往後發展值得關注。 就估值而言，券商預計2023年每股盈利約0.18港元，反映約7倍預期市盈率。對比2022的0.04港元是大幅跳升。但若對比2021年0.15港元，仍算合理。公司若能持續高增長，在港股甚或大中華區作為少數的奢侈品牌營銷標的，長遠或能達到15-20倍預期市盈率，亦即2港元以上的目標價。

筆者仍需提醒中小盤流動性低，短線炒作需要注意。而長期持有則可慢慢吸納。建議各讀者可以持續關注，一方面可以知曉大中華區奢侈品需求，二來仍保持關注這「小而美」的公司。

作者：Create Lee 李明德 大聖資產管理基金經理

筆者為證監會持牌人士。本人或其客戶可能持有上述股票。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

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