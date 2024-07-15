三中全會7項或討論經濟政策一覽

三中全會在今日(15日)開始，一連四日直到18日（星期四）結束。三中全會是一個制定內地經濟走向的重要會議，市場也傳出多個會上或討論的議題。不過，也有分析相信，三中全會乃制定政策大走向的會議，具體經濟政策或要待月底的政治局會議後拍板。本報特綜合先前市場流傳的改革政策如後：

1.發長債助舒緩地方債務問題

內房危機令內地的地皮拍賣門堪羅雀，地方政府的土地財政也因而受衝擊下。市場傳出，中央政府或制定發長債的方案，以跟地方政府互換債務，協助改善地方政府的財政。

2.消費稅改革：

消費稅是內地四大稅種之一，主要是面向高消費品徵收。會前有消息指，中央或對此一本全部屬於中央的稅收，調整為跟地方分稅，以改善地方財政。另外，徵稅方式可能也從生產環節後，移至消費環節。

3.建設全國統一大市場：

內地媒體報道，為降低地方保護主義，中央或提出建構全國統一大市場，拆除地方政府自建的貿易壁壘。

4.發展新質生產力：

三中全會料會討論推動新質生產力發展，此一概念是中共中央總書記習近平於年年9月在黑龍江省考察期間提出，包括晶片發展、電動車等都在新質生產力之列。

5.延遲退休年齡：

早前內媒報道，內地將研究勞工退休年限擬延至65歲。市場關注倘落實政策，會否令就業問題更加嚴峻，因為體制騰出的崗位將會隨退休延後減少。

6.增加保障房建設：

5月中央曾出台一系列的救樓市方案，包括設立基金去支持地方國企收購存量房，收購存量的未交付單位、發展保障房等，市場料今次會有政策更新。

7.開放讓外資投資領域：

多國曾要求中國遵守入世貿承諾，開放市場。估計為增加對外資吸引力，三中全會或討論對外資開放部分領域，准外商投資。