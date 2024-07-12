三中前中證監收緊沽空 恒指升360點 蔚小理俏

三中全會召開在即，中港股向好。中證監周三晚突收緊借貨沽空，加上美股向好，帶動滬深兩市分別升1%和近2%；港股在高開後一路向北，最多曾升近4百點，最終升360點報17,832點，主板成交額1,004億元。
藍籌股只有5隻下跌；逾50隻股份錄得超過1.5%升幅，傳統藍籌也造好，新世界發展(017)升5.5%。理想汽車(2015)升7%是升幅最大藍籌，同為造車新勢力的小鵬(9868)則升11.7%，蔚來(9866)也漲5.4%，是科指三大升幅股。資料顯示，蔚小理三公司都有參與內地自動輔助駕駛系統研發；率先受惠自動駕駛概念抄起的百度(9888)，昨也有2.3%進帳。
蘋果概念股有炒作
美股英偉達的朋友圈股份連日向好，香港的蘋果朋友圈股份也造好。市場續炒作蘋果提高iPhone 16備貨量至9,000萬部，舜宇光學(2382)升4.6%，富智康(2038)漲4.8%。丘鈦科技(1478)盈喜漲24%，公司預期今年上半年股東應佔綜合溢利較去年同期增長約400%至500%。
其他板塊如醫藥及生物股亦造好，藥明康德( 2359)升半成，榮昌生物(9995)更升15.5%，昭衍新藥(6127)也漲一成。不過，之前強勢的航運和電力股，則繼續回吐。