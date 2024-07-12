三中前中證監收緊沽空 恒指升360點 蔚小理俏

三中全會召開在即，中港股向好。中證監周三晚突收緊借貨沽空，加上美股向好，帶動滬深兩市分別升1%和近2%；港股在高開後一路向北，最多曾升近4百點，最終升360點報17,832點，主板成交額1,004億元。

藍籌股只有5隻下跌；逾50隻股份錄得超過1.5%升幅，傳統藍籌也造好，新世界發展(017)升5.5%。理想汽車(2015)升7%是升幅最大藍籌，同為造車新勢力的小鵬(9868)則升11.7%，蔚來(9866)也漲5.4%，是科指三大升幅股。資料顯示，蔚小理三公司都有參與內地自動輔助駕駛系統研發；率先受惠自動駕駛概念抄起的百度(9888)，昨也有2.3%進帳。