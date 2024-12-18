三代本地Rapper拍攝Ant Bank廣告歌「螞蟻呀嘻」 消費、儲蓄、理財 一App搞掂 螞上理財最簡單！

近日，Ant Bank推出全新廣告歌曲《螞蟻呀嘻》，特別邀請了本港著名Rapper尹光、MC JIN和ONEUP，4位Rapper代表三個不同的嘻哈時代。這首歌曲不僅旋律活潑，歌詞也極具感染力，展現了輕鬆理財的魅力，讓人忍不住隨著節奏舞動。無論是開戶、儲蓄、理財還是消費，只需通過AlipayHK 進入「螞蟻銀行」小程式開設Ant Bank戶口，不限年齡，輕鬆理財就喺咁簡單！
開投資戶口不用額外down app 一APP理財勁嘻哈Happy！
作為唯一與電子錢包AlipayHK合作的數字銀行，螞蟻銀行（ANT BANK）的特色就是讓用戶在理財上更方便快捷。無論是想要輕鬆存款、靈活消費，還是入門投資，一個App便能滿足每個人的需求，讓理財變得簡單而高效。
傳統銀行理財 VS 數字銀行理財
傳統的投資方式往往需要親自前往銀行分行，免不了進行繁瑣的開戶和交易過程。不僅耗時耗力，還伴隨著較高的手續費和管理費用，讓許多潛在投資者卻步。
而數字銀行理財主要通過應用程式提供服務，客戶可以隨時隨地進行銀行業務，享受極大的便捷性。數字銀行的開戶流程通常更簡單快捷，幾分鐘內即可完成。此外，利率亦有機會比一般傳統銀行的更高。
1. 簡單快捷的開戶流程
開戶方法非常簡單，只需打開 AlipayHK App，進入「螞蟻銀行」的小程式，點擊「開啟銀行戶口」，最快30秒即可完成開戶[1]！過程中無需任何門檻和額外收費，並支持港幣、人民幣和美元存款，真正實現「人人都可以輕鬆理財」。
Step 1. 打開AlipayHK App，進入「螞蟻銀行」小程式。
Step 2. 在螞蟻銀行頁面按「開啟銀行戶口」，並根據指示輸入個人資料。
Step 3. 完成！已迅速開通螞蟻銀行戶口！
2. 高利率的活期帳戶
用戶亦可以邊買邊賺息，Ant Bank 提供的「餘額+」高息活期帳戶，年利率高達3.2%[2]。用戶不僅能享受高息回報，還能隨時於AlipayHK App直接使用「餘額+」進行消費，將理財與日常生活無縫結合，使理財變得更為簡單和實用。
3. 靈活的分期付款方案
對於喜愛購物的朋友，Ant Bank的PayLater服務提供靈活的「先買後付」選擇，最高可享12期免息分期，並在淘寶購物時無限次免手續費，讓購物變得更加輕鬆愉快！更有分期貸款服務，實際年利率低至1.11%！ [3]
4. 一站式理財服務
Ant Bank不僅僅是一個存款工具，還提供理財[4]和保險[5]服務。用戶可以在同一個App裡開立投資戶口，最低只需HK$1即可參與投資，實現理財升級的夢想。此外，新用戶還可以參加「全民理財升級現金獎賞」[6]活動，開戶後可獲得高達 HK$1,288的現金獎賞，並且在 2025年1月31 日之前，所有基金交易均免認購費[7]！
[1] 30秒為最快開戶時間，實際開戶時間受個別情況而定。
[2] 3.2%活期年利率適用於港幣50,000至300,000餘額+高收益帳戶存款，詳情請以螞蟻銀行（香港）官網展示的港元儲蓄存款年利率為準。
[3] Ant Bank PayLater及分期貸款為螞蟻銀行（香港）有限公司提供之信貸產品，AlipayHK不涉及提供有關服務。借定唔借？還得到先好借！
[4] 理財服務由螞蟻銀行提供，AlipayHK不涉及提供有關產品。投資涉及風險。優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽螞蟻銀行網頁。本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士。此內容僅供參考之用，並不構成對任何投資產品或服務的銷售要約、邀請或招攬行為，亦不應視為任何投資建議或回報保證。過往表現並不反映將來表現。在作出任何投資決定前，你應參閱相關產品的銷售文件以了解詳細資訊（包括風險因素）。
Ant Bank (Hong Kong) Limited為根據《證券及期貨條例》登記的註冊機構（中央編號：BUE425）
[5] 螞蟻銀行（香港）有限公司（「螞蟻銀行」）以萬通保險國際有限公司（「萬通保險」）的委任保險代理機構身分分銷人壽保險及一般保險產品，牌照號碼為[GA1061]。上述保險計劃為萬通保險而非螞蟻銀行之產品，並只擬在香港特別行政區透過螞蟻銀行銷售。
[6] 投資涉及風險。優惠受條款及細則約束。
[7] 優惠受條款及細則約束。
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