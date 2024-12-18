三代本地Rapper拍攝Ant Bank廣告歌「螞蟻呀嘻」 消費、儲蓄、理財 一App搞掂 螞上理財最簡單！

近日，Ant Bank推出全新廣告歌曲《螞蟻呀嘻》，特別邀請了本港著名Rapper尹光、MC JIN和ONEUP，4位Rapper代表三個不同的嘻哈時代。這首歌曲不僅旋律活潑，歌詞也極具感染力，展現了輕鬆理財的魅力，讓人忍不住隨著節奏舞動。無論是開戶、儲蓄、理財還是消費，只需通過AlipayHK 進入「螞蟻銀行」小程式開設Ant Bank戶口，不限年齡，輕鬆理財就喺咁簡單！

開投資戶口不用額外down app 一APP理財勁嘻哈Happy！

作為唯一與電子錢包AlipayHK合作的數字銀行，螞蟻銀行（ANT BANK）的特色就是讓用戶在理財上更方便快捷。無論是想要輕鬆存款、靈活消費，還是入門投資，一個App便能滿足每個人的需求，讓理財變得簡單而高效。

傳統銀行理財 VS 數字銀行理財

傳統的投資方式往往需要親自前往銀行分行，免不了進行繁瑣的開戶和交易過程。不僅耗時耗力，還伴隨著較高的手續費和管理費用，讓許多潛在投資者卻步。

而數字銀行理財主要通過應用程式提供服務，客戶可以隨時隨地進行銀行業務，享受極大的便捷性。數字銀行的開戶流程通常更簡單快捷，幾分鐘內即可完成。此外，利率亦有機會比一般傳統銀行的更高。

1. 簡單快捷的開戶流程

開戶方法非常簡單，只需打開 AlipayHK App，進入「螞蟻銀行」的小程式，點擊「開啟銀行戶口」，最快30秒即可完成開戶[1]！過程中無需任何門檻和額外收費，並支持港幣、人民幣和美元存款，真正實現「人人都可以輕鬆理財」。