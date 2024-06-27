三年計劃｜置地夥奢侈品牌升級置地廣場 共斥資78億 倍升租用面積

置地公司行政總裁史米高表示，計劃包括於置地廣場打造10座多層式品牌之家旗艦地標(Maison destinations)，分別設於置地廣場中庭、置地歷山及置地太子，各三座樓高兩層至八層不等的品牌旗艦地標，以及於置地遮打建造一座品牌之家旗艦地標。該10座地標將主要奢侈品牌租戶租用的零售樓面面積增加1倍，至逾22萬方呎；落成後的品牌之家旗艦地標將成為個別品牌全球最大門市之一。

是次計劃置地投資4億美元(約31.2億港元)，而奢侈品牌租戶將投資超逾6億美元(約46.8億港元)。史米高稱，工程分階段進行，期間廣場會繼續營業。雖然在升級期間租金收入會暫且稍為減少，但料該投資可於日後帶來更強勁的租戶銷售和零售收入增長。他指，是次投資體現集團對香港作為國際金融中心地位的信心，相信項目可進一步鞏固集團中環物業組合。

中環物業組合餐飲空間將達26萬呎

因應零售空間的增長，置地將改造太子大廈和告羅士打大廈的最低兩層寫字樓，並遷移香港置地文華東方酒店的大堂和酒吧位置，所有受影響的寫字樓租戶預計將搬遷至集團中環物業組合內的其他空間。計劃完成後，置地中環物業組合旗下的餐飲空間將達至26萬方呎，並引入逾30間嶄新的餐飲概念。同時，將與拍賣行蘇富比合作，於置地遮打設置的2.4萬方呎旗艦藝廊，預計於下月開幕。