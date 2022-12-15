三新股掛牌思路迪半日升最多三成跑出 每手最多賺3660元

今早三隻新股首日掛牌，其中中國癌症藥物公司3D Medicines（思路迪）（1244）逆市跑出，今早最多較招股價每股24.98元高出29.3%或7.32元，高見32.3元，半日收市報30.35元，升幅為21.5%，半日成交2,910萬元。未計手續費，每手500股今日最多賬面賺3,660元，收半日收市價計仍進賬2,685元。

3D Medicines是一家成立於2014年生物醫藥公司，其致力於為癌症患者，尤其是那些需要長期治療患者研發腫瘤藥物。是次在港上市共發售1,635萬股，並已引入包括徐州經開區（香港）、Harvest、TradArt Investment SP及Mobilewise四名基石投資者，合共認購939.15萬股；其中10%公開發售獲近5倍超購，認購一手中籤率25%；股份以高於招股範圍中間位定價，料集資淨額約2.51億元，主要用作產品和候選藥物研發、監管備案及商業化等。上市聯席保薦人分別中金及中信建投國際。

另外兩隻新股則要潛水，其中鋁合金汽輪製造商步陽國際（2457）則大跌0.12元或24%，半日收市報0.38元，未計手續費，每手5,000股蝕600元。根據步陽國際昨天公布，香港公開發售獲超額認購50.22倍，觸發啟動程序，香港發售股份最終數目為1億股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的40%，國際配售部分已獲略微超額認購，超額認購約0.19倍。

步陽國際首掛大跌24% 衛龍跌1.5%

至於「辣條」零食品牌衛龍（9985）半日收市報10.4元，較招股價每股10.56元低0.16元或1.5%，未計手續費，以每手200股計蝕32元。