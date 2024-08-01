上交所副總經理董國群據報被帶走，同市券商海通證券亦現人事變動。(上交所網站)

內地傳媒引述消息報道，現年59歲的上交所副總經理董國群被帶走調查。而於上交所最大規模的海通證券（6837；上：600837）近日亦出現人事變動，惹起內地金融圈關注。

上交所董國群在工作期間被帶走

內媒引述消息報道，董國群是於7月29日工作時間被帶走。同時上交所最大的券商海通證券投行負責人、副總經理姜誠君，也一同被協助調查。

直至7月31日下午，海通證券於聯交所發布公告稱，董事會收到姜誠君的辭職報告，其因個人原因申請辭去公司副總經理職務。是次辭任公告亦與常規有別，海通證券在公告中，並未對任職多年的姜誠君表示感謝。