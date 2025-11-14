上季少賺逾五成 勝預期 京東「燒錢」額減27%

內地外賣大戰在官方約談下於8月叫停後，京東集團(9618)即交出勝預期的上季季績。京東第三季經調整利潤58億元(人民幣，下同)，按年大減56.1%，較市場估計大挫逾六成的預測優勝。其中，京東上季營銷開支210.5億元，增加110.5%或110.5億元，亦較第二季的大升151億元少，意味「燒錢」金額按季已大減約27%。

外賣業務「逐步優化財務模型」

京東上季收入2,991億元，升14.9%；純利53億元，少55%。京東首席執行官許冉表示，京東外賣繼續擴大業務規模，並與京東零售不斷加深協同效應，而上季外賣實現環比投入收窄，主要得益於其單均損益表現的改善。京東首席財務官單甦亦表示，京東零售收入增長11.4%，其中日用百貨品類與廣告服務收入增速較上季度進一步加快，二者將成為重要增長引擎。至於包括京東外賣的新業務，未來擴大規模的同時，逐步優化其財務模型。