上季經濟收縮4% 分析料港下半年復甦

政府統計處昨公布，香港今年首季預先估計本地生產總值(GDP)較上年同期實質下跌4%，較市場估計跌2%更差，去年第四季則增長4.7%，終止先前連續四季的按年增長走勢，主要受累內部及對外需求均表現疲弱所致。

私人消費開支跌半成

經季節性調整後按季比較，本港上季實質本地生產總值跌2.9%，上一季則幾無變動。至於私人消費開支在按年實質下跌5.4%，而去年第四季則漲5.3%。

大新料全年增長0.5%

大新銀行(2356)高級經濟師溫嘉煒表示，香港第一季經濟跌幅多過該行預期的1.7%，其中私人消費開支大跌，投資亦挫8.3%，是拖累增長的主要因素，反映新冠肺炎疫情對經濟的打擊。展望今季，他指本地內需可望回穩，但外需仍有眾多不明朗因素，預料今季經濟仍收縮0.2%。不過，若內地疫情在未來幾個月受控，加上本地消費及投資逐步回穩，該行預料下半年經濟可望恢復正增長，但要注意美國未來幾個月若加快加息，可能會進一步影響本地商界投資意欲，全年經濟增長預測則向下修訂1.1個百分點，至0.5%。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇亦表示，近期本港疫情轉趨穩定，加上政府推出消費券等刺激經濟措施，可望有助零售銷售市道有所好轉，預計下半年本港經濟表現會較上半年改善，但具體經濟復甦速度仍要視乎環球經濟情況、主要央行收緊貨幣政策速度及未來疫情發展。