上市公司非執董因「唔睇Email」被罷免，當事人斥另有內情。

近期有上市公司因罷免非執行董事而成為熱話，雙方更大打「口水戰」。內地家電連鎖零售商奇點國峰（1280），在1月時宣布罷免其非執董徐紅紅，並指出她因為擔任非執董期間，以查閱電子郵件不便為藉口，多次未能履行其義務。不過其後遭到徐紅紅反駁，斥另有內情。

不過，徐紅紅則表示，其與董事會就罷免存在分歧，並聲稱罷免實際上乃由於她不批准配股事項。

集團又指，於有關認購事項的董事會會議期間，儘管有關認購事項提案之通知及相關文件已根據組織章程細則發送至其工作郵箱，徐紅紅仍宣稱其並不知悉關於認購事項之提案並請求將其投票推遲至董事會會議之後。於董事會會議正式流程結束後，她才投票反對認購事項。

奇點國峰今年初曾配售新股

奇點國際在1月14日發公告表示，向獨立第三方「劉楊」配售新股，以折讓10.4%的每股0.69元出售4,386萬股，相等於已擴大股份的16.67%，並集資3,026萬元，用於一般營運資金及一般公司開支。