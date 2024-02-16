上市公司非執董因「唔睇Email」被罷免，當事人斥另有內情。

近期有上市公司因罷免非執行董事而成為熱話，雙方更大打「口水戰」。內地家電連鎖零售商奇點國峰（1280），在1月時宣布罷免其非執董徐紅紅，並指出她因為擔任非執董期間，以查閱電子郵件不便為藉口，多次未能履行其義務。不過其後遭到徐紅紅反駁，斥另有內情。
截至2月16日中午收市，奇點國峰跌1.43%，報0.69元。
非執董因「唔睇Email」被罷免
1月21日時，奇點國峰發公告指，因徐紅紅管理風格及理念與董事會 其他成員截然不同，以及徐紅紅於擔任非執行董事期間以查閱電子郵件不便為藉口，多次未能履行其於董事會會議前盡職審閱相關文件的義務，導致董事會會議出現不必要的推遲及延誤後，認為罷免徐紅紅符合公司及股東之整體利益。
徐紅紅：是因不批准配股
不過，徐紅紅則表示，其與董事會就罷免存在分歧，並聲稱罷免實際上乃由於她不批准配股事項。
周四（2月15日）奇點國峰再發公告重申，徐紅紅所作宣稱毫無根據且未經證實。集團指，董事會罷免徐紅紅，乃主要由於她擔任非執董任期期間，多次於各董事會會議前未能審閱相關文件、對將於有關董事會會議上討論之事宜缺乏了解，以及持續忽視向其工作郵箱發送的相關文件，此導致董事會工作及流程出現不必要的延誤，甚至討論認購事項的董事會會議亦不例外。
集團又指，於有關認購事項的董事會會議期間，儘管有關認購事項提案之通知及相關文件已根據組織章程細則發送至其工作郵箱，徐紅紅仍宣稱其並不知悉關於認購事項之提案並請求將其投票推遲至董事會會議之後。於董事會會議正式流程結束後，她才投票反對認購事項。
奇點國峰今年初曾配售新股
奇點國際在1月14日發公告表示，向獨立第三方「劉楊」配售新股，以折讓10.4%的每股0.69元出售4,386萬股，相等於已擴大股份的16.67%，並集資3,026萬元，用於一般營運資金及一般公司開支。