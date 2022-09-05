上市半世紀｜鍾培生家族企業華廈置業 本月中除牌

上市50年的物業投資公司華廈置業(278)公布，上市委員會已於上月23日進行覆核，集團於本上周五收悉上市委員會函件，指上市委員會認為其未能維持足夠的業務運作及擁有相當價值的資產以支持其營運，以及不適合繼續上市。華廈置業決定不作出覆核，因此將於9月5日上午9時暫停買賣，即下周三為最後交易日。

華廈置業今日收市報3.4元，跌1.59元或31.9%，市值4.11億元。

華廈置業在1961年創立，1972年上市，創辦人為鍾江海，鍾江海為活躍於娛樂新聞的「富三代」鍾培生祖父，鍾培生並非集團董事，但父親鍾仁偉為股東兼執行董事，持股約12.3%，市值約5千萬；鍾培生伯父、鍾仁偉哥哥鍾棋偉為集團主席，持股12.52%。

過去 6 年維持低業務運作 不符上市條件

上市委員會認為華廈置業業務運作不足以符合要求，雖然公司在聯營公司以投資形式持有重大資產，但對聯營公司並沒有控制權。另外，集團在過去6年每年均維持非常低的業務運作，租金收入不足700萬元，截至3月底止年度僅錄330萬元。而雖然集團3月底止資產為13.63億元，但上市委員會指大部分資產均以投資聯營公司形式持有，其數額約為8.17億元，餘下資產中，現金及銀行結餘及聯營公司欠款分別為約2.78億元及3,820萬元，認為業務運作偏低且收入極少，認為未能証明其符合擁有足夠的資產以產生足夠收益的上市要求。