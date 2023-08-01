上市規則｜港交所修訂上市規則 刪涉中國風險字眼 8月1日生效

中證監上月20日傳出要求中資企業的招股文件，盡量淡化中國風險字眼後，港交所(388)亦已於7月21日刋發的《建議根據中國內地監管新規修訂《上市規則》以及其他有關中國發行人的條文修訂的諮詢總結》，根據内地監管新規修訂《上市規則》及其他有關中國發行人的條文修訂，將於今日(8月1日)生效。

旨在優化及簡化海外發行人上市制度

據港交所上市主管伍潔鏇於上月表示，聯交所致力為所有發行人，不論其在何地註冊成立，提供一致的投資者保障。最新的《上市規則》修訂建基於2021年的《上市規則》改革，旨在優化及簡化海外發行人上市制度。未來，將繼續專注提升市場質素，為全球投資者提供透明而穩健的交易平台。

刪除反映《必備條款》規定的條文，包括(i)與中國發行人發行和回購股份有關的類別股東會議規定及其他相關規定；(ii)牽涉H股股東的爭議須以仲裁方式解決的規定；及要求中國發行人的公司章程須包含《必備條款》及其他附帶規定的規定。另外，修訂有關新上市申請提交文件的規定，以反映適用於內地公司境外上市的備案新規。