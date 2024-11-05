上月強積金人均蝕$7953 美國大選後資產如何部署？

強積金僱問公司GUM今日公佈10月份強積金表現，上月「GUM強積金綜合指數」下跌2.8%，報247點；「GUM強積金股票基金指數」下跌3.6%，報336.1點；「GUM強積金混合資產基金指數」下跌3.3%，報248.2點；「GUM強積金固定收益基金指數」下跌0.5%，報128.5點。強積金指數全線下跌。2024年10月份，強積金成員人均虧損7,953元，年初至今合計賺23,416元。

GUM強積金綜合指數上月跌2.8%

GUM常務董事陳銳隆指出，中央推出的刺激經濟組合拳政策令中港股市表現強勁，令大市一度高見23,000點。雖然在10月出現調整，但恒指仍穩住在20,000點以上，現傳內地擬發10萬億元債。同時，美國經濟數據大致穩健，市場普遍預期聯儲局將放慢減息步伐，增強了對美國經濟「軟著陸」的信心。受港股反彈的推動，預計今年整體強積金表現將十分理想。