上月通脹率高於預期升2.7% 逾13個月新高 煙酒升18.3%

統計處公布上月消費物價指數，整體消費物價與1年前同月比較上升2.7%，較今年9月的相應升幅（2.0%）為高。上月消費物價指數升幅較大，主要是由於差餉寬減及為期1年的公屋額外租金寬免均於今年9月份結束。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在上月的按年升幅（即基本通脹率）為1.7%，較今年9月份（1.8%）為低。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年10月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.3%）、衣履（上升6.3%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升3.3%）、住屋（上升2.7%）、交通（上升2.3%）、雜項物品（上升1.9%）、基本食品（上升1.4%），以及電力、燃氣及水（上升0.2%）。另一方面，綜合消費物價指數在上月錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.2%）。