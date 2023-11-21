上月通脹率高於預期升2.7%　逾13個月新高　煙酒升18.3%

統計處公布上月消費物價指數，整體消費物價與1年前同月比較上升2.7%，較今年9月的相應升幅（2.0%）為高。上月消費物價指數升幅較大，主要是由於差餉寬減及為期1年的公屋額外租金寬免均於今年9月份結束。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在上月的按年升幅（即基本通脹率）為1.7%，較今年9月份（1.8%）為低。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年10月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.3%）、衣履（上升6.3%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升3.3%）、住屋（上升2.7%）、交通（上升2.3%）、雜項物品（上升1.9%）、基本食品（上升1.4%），以及電力、燃氣及水（上升0.2%）。另一方面，綜合消費物價指數在上月錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.2%）。
政府預期短期內通脹會持續溫和
政府發言人表示，10月份基本消費物價通脹率維持溫和，外出用膳及外賣和衣履的價格按年繼續明顯上升，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和，預期外圍價格壓力會進一步減弱。隨着經濟繼續恢復，本地營商成本或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控，政府會繼續留意情況。