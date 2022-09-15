上海市政府表示，上海企業已實現14納米晶片規模量產，全市晶片相關產業規模達2500億元人民幣。（網上圖片）

上海市政府表示，全市晶片相關產業規模達到2,500億元（人民幣，下同），並強調上海企業已實現14納米先進工藝規模量產。

上海市政府昨日舉辦記者會，介紹當地推進產業經濟高質量發展有關情況。上海市經濟信息化工作黨委副書記、市經濟信息化委主任吳金城表示，上海企業已實現14納米先進工藝規模量產，90納米光刻機、5納米刻蝕機、12英吋大硅片、國產中央處理器（CPU）、5G晶片等實現突破。

吳金城表示，上海以製造業為主戰場，2017年率先發布實體經濟50條，2018年以來實施兩輪打響「上海製造」品牌3年行動計劃，不斷向產業鏈價值鏈高端躍升，推動集成電路、生物醫藥、人工智能3大先導產業規模倍增，2021年總規模達1.27萬億元。其中，全市集成電路產業規模達2,500億元，約佔全國4分之1，集聚重點企業過千家，吸引全國4成集成電路人才。