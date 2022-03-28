上海封城｜Tesla上海工廠據報停產4天　中芯、台積電等工廠保持作業

內地疫情持續，上海「半封城」，上海於周日(27日)發布《關於做好全市新一輪核酸篩查工作的通告》，公布自周一(28日)起以黃浦江為界，分區分批採取「封控管理」，開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。

內媒報導，據知情人士消息稱，Tesla(美：TSLA)計劃於周一起暫停其位於上海的超級工廠生產活動，停產將持續4天，並已通知工人和供應商。

上海市政府周日表示，在封鎖期間，所有企業及工廠將暫停生產或遠程工作。因中國收緊限制，Tesla已於本月早些時候停產兩日，Tesla其後表示，正盡最大努力保持工廠生產。

中芯、台積電等工廠保持作業

除上海外，Tesla目前在加州、及德國柏林設有汽車工廠，而上海工廠對Tesla十分重要，因中國是Tesla第二大市場，而該工廠生產的汽車出口至歐洲及亞洲其他地區。

中國乘用車協會本月稱，僅在2月Tesla就從工廠交付近5.7萬輛汽車，其中2.3萬輛用於國內市場，3.3萬輛則用於出口。

另外，《彭博》引述中芯國際(981)發言人在短訊中稱，上海工廠正常運營，遵守相關規定。

另外，有傳媒引述台積電表示，上海將分界、分批採取疫情防控管理，目前不影響台積電上海工廠的生產。台積電將遵守上海市政府的防疫措施，台積電稱出貨可能會受到影響。

上港集團在微信公眾號表示，在全市開展新一輪核酸篩查期間，上港集團將確保港口生產運行，保障民生和防疫物資運輸暢通。目前，除受極端惡劣天氣影響外，全港各生產單位保持24小時作業。