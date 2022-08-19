上海市政府為Tesla上汽向四川省「發函要電」 Tesla部分充電服務已停

中國南部連日高溫，連帶四川等地嚴重乾旱令水電發力受限，內地近日多個省市傳出限電停產。據內地傳媒報道，Tesla及上汽集團向上海政府反映，四川省限電措施若持續影響其供應商，供應鏈關鍵零組件的生產可能受到影響，可能會難以維持生產。報道引述知情人士稱，Tesla正與上海市和四川省政府協調，確保其位於四川省的供應商有充足電力。

上海市有關部門據報其後商請四川省有關部門，向供應商提供一定電力資源傾斜。根據文件，上海市經信委商請四川省經信廳協調有關部門，給予成都銀利汽車零組件有限公司等16家汽車零組件企業一定的電力資源傾斜。目前，汽車生產商尚未出現生產上的延遲。

重慶有區域氣溫高達攝氏 45 度 川渝要限工業用電

另外，高溫限電令川渝地區汽車產業鏈生產受限，一汽大眾、長安汽車等在四川的工廠生產受影響，寧德時代四川宜賓電池工廠停產， Tesla、蔚來等電動車公司在成都、重慶的充電服務亦部分暫停。