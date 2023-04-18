上海車展｜百度旗下集度汽車被拒參展　理想汽車料2025年前推5款高壓純電車

上海車展正式開幕，多間內地巨企亦有參與，其中百度（9888）旗下集度汽車被拒參展；理想汽車（2015）則計劃，在2025年前推5款高壓純電車，並集團正式進入「雙能戰略」的發展新階段。

集度汽車在4月10日的一聲明中解釋，本屆上海車展期間沒有新信息發布，集團不會每一屆、每一場車展都參加，會視車型的營銷節奏而定。集團當前正根據計劃節奏，緊鑼密鼓地準備即將到來的重要節點事項。集度汽車於2021年2月由百度和吉利合資成立。

內媒引述消息指，百度旗下集度汽車，因為不符合造車資格，被上海車展的主辦單位拒絕了集度汽車參展的請求，缺席上海車展。

理想汽車料2025年前推5款高壓純電車

另有內媒引述理想汽車表示，隨著純電解決方案的發布，接下來理想汽車也將邁入增程與純電並駕齊驅的新階段。到2025年，理想汽車將形成 「1款超級旗艦+5款增程電動車型+5款高壓純電車型」的產品佈局 ，面向20萬以上的市場。

理想汽車亦於上海車展發布純電解決方案，據了解，理想汽車首款純電車型將成為全球首款搭載寧德時代4C麒麟電池的車型。

同時，理想汽車亦宣布將正式進入「雙能戰略」的發展新階段，在「智能」和「電能」 方面全面發力。 「智能戰略」方面，理想將基於軟件2.0能力，打造「智能駕駛」和「智能空間」的技術平台；「電能戰略」上，理想將推出高壓純電解決方案，「增程電動」和「高壓純電」並行。