上海金融美女「實名舉報」自己　認私生活混亂及與7男「錢色交易」

內地金融圈出現一宗「桃色醜聞」，一名於上海東證期貨工作的女員工，近日內地社交平台上，上載自己手持身份證及懺悔書作「實名舉報」，舉報自己私生活混亂，以及與7名金融圈同業涉及「錢色交易」。

據該名女員工在社交平台上寫道，她指自己和男友王某戀愛時，同時接受多人心意並保持不正當關係，亦先後與多家金融圈人士發生關係，涉及員工包括來自中泰資管、永贏基金、施羅德基金的員工；另外，還同時與多人曖昧，而該女員工表示，自己已經與王某分手並承諾不再糾纏王某。

根據該名女員工的信，她本人承認一直私生活混亂，曾與數位暖昧對象有過「撩騷、約炮、錢色交易行為」。她又指，發生過關係的有2位其中一位在去年12月份開始與其發生關係，之後開始半年左右的「砲友」關係；另在2024年4月，在一次飯局醉酒後和施羅德基金一名46歲員工發生關係，在之後的三個月還發生過3至4次關係。

東證期貨及施羅德基金有回應

有內媒就事件向涉事的東證期貨查詢，公司表示，目前事件已立案，不便回應。

另外，其中一間涉及的機構施羅德基金亦對內媒回應，針對近期網絡上相關傳聞，施羅德基金管理（中國）有限公司正在了解相關情況，進行全面調查。公司堅決擁護「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化理念和道德規範指南，如有背離必將嚴肅處理。