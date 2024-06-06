上衝要等｜美團放榜前傳研發債 千億抽水潮淹至 壓頂港股

科企抽水恐未完，港股連日在10天線下受壓！自上月下旬京東集團(9618)宣布發可換股優先票據後，多隻科技股均效法，昨更傳出今日公布季績的美團(3690)亦研究出手抽水。

事實上，計入近日接力的資源股，大市半個月內已錄逾千億抽水潮，無獨有偶恒生指數亦在上月下旬起見頂回吐，並已連續10個交易日受壓20天線(昨處18,808點)。

恒生指數昨收報18,424點，失19點或0.1%，結束兩連升，主板成交額1,156億元。淡友蠢蠢欲動，大市沽空率連續3日攀高，昨錄16.2%，為近一個月來最高。