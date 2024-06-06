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財經
2024-06-06 04:29:46
日報

上衝要等｜美團放榜前傳研發債 千億抽水潮淹至 壓頂港股

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港股 恒生指數 恒指

港股已連續10個交易日受壓20天線。 (中新社)

科企抽水恐未完，港股連日在10天線下受壓！自上月下旬京東集團(9618)宣布發可換股優先票據後，多隻科技股均效法，昨更傳出今日公布季績的美團(3690)亦研究出手抽水。

事實上，計入近日接力的資源股，大市半個月內已錄逾千億抽水潮，無獨有偶恒生指數亦在上月下旬起見頂回吐，並已連續10個交易日受壓20天線(昨處18,808點)。

恒生指數昨收報18,424點，失19點或0.1%，結束兩連升，主板成交額1,156億元。淡友蠢蠢欲動，大市沽空率連續3日攀高，昨錄16.2%，為近一個月來最高。

科企連玖紙資源股 半月集資1021億

外媒報道，美團正與美銀及高盛洽商發行可換股債，惟正等待內地監管機構批准，未有透露規模、條款及時間表。美團昨走軟0.8%至112.6元。自京東上月21日公布發行可轉換優先票據後，阿里巴巴(9988)及攜程(9961)亦陸續仿效，另外聯想集團(992)亦發零息可換股債，4股共抽水約102.5億美元；再計及配股的兗礦能源(1171)、供股籌百億的五礦資源(1208)及發永續債的玖紙(2689)，半個月來7企共抽水約1,021億元。

至於美團今日派首季成績表，市場料收入增長介乎16%至20%，並關注集團會否公布新回購計劃及對業務的未來指引。

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建銀：後市樂觀 短線2萬關下整固

不過抽水潮未影響大行觀點。建銀國際指，港股近日急升並迎技術性牛市，而按歷年紀錄，後續再走高機會高，平均上升空間逾70%，因此對後市樂觀。惟在一輪大升後，短線有回吐壓力，料在18,500點至20,000點間整固，再上衝穿二萬大關，還須持續利好的政策配合，推薦互聯網、科技、消費及製造業股。

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