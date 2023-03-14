下周議息｜矽銀風波壓倒通脹憂慮 風向逆轉 料儲局暫停加息

鮑威爾上周鷹派言論引發的加息憂慮，已被矽銀風波蓋過。 (資料圖片)

美國矽谷銀行(SVB)爆煲一度引發環球金融市場動盪，惟美國迅速出手保障所有存款之餘，本來處於高溫的加息壓力亦突然急凍，市場由預料美國聯儲局下周加息半厘，變成一面倒估不變或只加息0.25厘，高盛亦進取地認為，聯儲局本月不會加息。而大行普遍認為，SVB事件不會變成系統性風險，相信對亞洲股市影響輕微，港股昨因而中止四連跌並明顯反彈。

按利率期貨顯示，聯儲局下周加息0.25厘機率一度為48.7%，不加的機率為51.3%，加息半厘機率為零。在聯儲局主席鮑威爾上周指倘通脹升溫會加快加息步伐的「鷹派」言論下，市場一度估計本月或加息半厘，上周五加息半厘的機率還高達40.2%，加息0.25厘機率為59.8%，不加的機率為零。

高盛：美國銀行業面臨壓力

高盛的分析認為，美國當局阻止存款外流的措施，有效提高存戶信心，但美國銀行業仍面臨壓力，因此不認為聯儲局下周會加息，並指本月以後的加息路徑將有很大不確定，惟仍維持5月、6月及7月加息0.25厘的預測。

大行對股市走向亦投信心一票。野村指SVB令市場流動性收緊，因此估計聯儲局未來數月暫停加息的可能性上升，除非今日公布的美國核心消費物價指數(CPI)急升溫，否則當局難以在下周加息半厘。該行又指，美國當局出手令事件演變成系統性風險的機會大減，而亞洲股市估值較美股吸引，料再大跌機會不大。里昂亦指事件不會變成系統性風險，僅影響部分與SVB有業務往來的中印初創企業，維持標普500指數年底4,000點目標，重申對新興市場「 跑贏大市」的評級。

港股中止四連跌 惟受制牛熊線

港股昨衝高，恒生指數連跌4日後昨最多漲472點，惟受制俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(19,878點)，午後動力放緩，收市漲376點或近2%，報19,695點；恒生科技指數報3,891點，揚109點或2.9%。主板成交額1,452億元。中資電訊股又跑出，中國移動(941) 大升4.6%，中國聯通(762)揚5.1%；中國電信(728)漲6.4%。