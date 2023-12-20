不敵醜聞動盪 日本東芝結束74年上市歷史

日本工業巨頭東芝公司(Toshiba) 因財報造假等醜聞纏身營運一落千丈，最終落得被收購易主的命運，今日(20日)正式由東京證券交易所和名古屋證券交易所退市，結束74年上市歷史。(路透社資料圖片)

日本工業巨頭東芝公司(Toshiba) 因財報造假等醜聞纏身營運一落千丈，最終落得被收購易主的命運，今日(20日)正式由東京證券交易所和名古屋證券交易所退市，結束74年上市歷史。

東芝在昨日(19日)最後一個交易日以4590日元收市，微跌0.1%。公司表示感謝外界多年來的支持，將於周五(22日)召開臨時股東大會，選出7名董事成立新的經營班子，社長島田太郎將會留任，預計將專注於高利潤的數位服務，其餘6人預計將從投資方中部電力公司和歐力士等選出。

日本政府正密切關注這個有約10.6萬名員工的大集團，其部分業務被視為對國家安全至關重要。