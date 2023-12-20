不敵醜聞動盪 日本東芝結束74年上市歷史

日本工業巨頭東芝公司(Toshiba) 因財報造假等醜聞纏身營運一落千丈，最終落得被收購易主的命運，今日(20日)正式由東京證券交易所和名古屋證券交易所退市，結束74年上市歷史。
東芝在昨日(19日)最後一個交易日以4590日元收市，微跌0.1%。公司表示感謝外界多年來的支持，將於周五(22日)召開臨時股東大會，選出7名董事成立新的經營班子，社長島田太郎將會留任，預計將專注於高利潤的數位服務，其餘6人預計將從投資方中部電力公司和歐力士等選出。
日本政府正密切關注這個有約10.6萬名員工的大集團，其部分業務被視為對國家安全至關重要。
創立多個「日本第一」 2015年被揭會計造假陷危機
東芝於1875年成立，由售賣鎢絲燈泡起家，到生產各類型家電及通訊產品，創立多個「日本第一」，包括第一部雷達，彩色電視、微波爐及筆記型電腦等，全盛時期與樂聲及聲寶被喻為日本家電「三巨頭」。2015年，東芝在被揭露會計造假，公司陷入財務危機，期間多次傳出併購重組方案，但均告流產，最終去年選定由私募投資基金「日本產業夥伴」牽頭的財團作為優先收購者。
東芝上月召開特別股東大會，通過完成收購全部剩餘股份的提案，連同早前接受「日本產業夥伴」提出的2萬億日圓，要約收購逾78%股份，正式完成私有化。東芝高層及債權人早前指，私有化將能促使公司更專注長期戰略，推進集團成長。