世上最大油公司沙特阿美千億抽水 中資投行傳躋身參與

沙特的國家石油公司沙特阿美(Aramco）今日正式開始發行新股集資，基本計劃是約120億美元，但也可以增加10億美元股份，令整個集資增加至131億美元(約1028億港元)；這是環球市場近期最大的集資計劃，也將體現市場對沙特資產的興趣。值得留意的是，參與的投資銀行星光熠熠，包括花旗、高盛、匯豐、摩通、美銀、大摩和當地投資銀行之外，中資的中銀國際和中金也會參與招募客人。

在抽水發新股的同時，公司股價在今日上午受壓，跌2.24%，見28.35里亞爾，見超過1年新低。