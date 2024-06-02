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財經
2024-06-02 18:56:37

世上最大油公司沙特阿美千億抽水 中資投行傳躋身參與

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沙地阿美抽水星光熠熠，中銀國際、中金傳參與。

沙特的國家石油公司沙特阿美(Aramco）今日正式開始發行新股集資，基本計劃是約120億美元，但也可以增加10億美元股份，令整個集資增加至131億美元(約1028億港元)；這是環球市場近期最大的集資計劃，也將體現市場對沙特資產的興趣。值得留意的是，參與的投資銀行星光熠熠，包括花旗、高盛、匯豐、摩通、美銀、大摩和當地投資銀行之外，中資的中銀國際和中金也會參與招募客人。

在抽水發新股的同時，公司股價在今日上午受壓，跌2.24%，見28.35里亞爾，見超過1年新低。

沙特阿美2019年在當地交易所首次上市，最新市值以美元計約1.867萬億，站全球第5位，在微軟、蘋果、輝達和Google的母公司Alphabet之後。公司2024年的預計息率達到6.6%，高於同業。

外電報道，公司擬發行15.45億股或0.64%股權，每股作價介乎26.7至29里亞爾，以區間上限計，集資最多448億里亞爾（約120億美元或約936億港元），但可以再增加約10億美元。今日開始接受投資者申購，星期五定價。預算有十分一會留給零售客戶。

沙特王子Mohammed Bin Salman一直希望推動沙特經濟轉型，相信集資會用於繼續推動經濟轉型。
 

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