世界最有錢500富豪今年身家大縮水 蒸發財富多過西班牙一年GDP

隨着科技股暴跌及世界政經局勢轉變，今年《財富》的500富豪中亦不乏身家大縮水，其中長時間穩佔全球最富貴位置的Tesla行政總裁兼Twitter老闆馬斯克（Elon Musk），失落財富榜首位。根據《彭博社》引用彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）報道，500富豪今年財富合共減少1.4萬億美元（約11萬億港元），以IMF的預計數字，金額差不多是全球第15大經濟體墨西哥2022年名義國內生產總值（GDP），亦高於第16大經濟體西班牙。

報道指出，富豪財富上的損失，不少都是自招的，包括被外界視為是神童一樣的加密貨幣交易平台FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）、因俄烏戰事而被制裁的俄羅斯富豪，以及一年內財富蒸發1,380億美元的馬斯克。

馬斯克身家縮減逾1萬億 SBF身家跌至近乎零

報道稱，連同因為全球通脹飆升及隨之而來各地中央銀行進取的緊縮政策，令不少在低息環境及因新冠疫情下財富暴漲的富豪，今年都有損失。單計馬斯克、貝索斯、趙長鵬及朱克伯格4人，已佔富豪總財富跌幅約三成，共下跌3,920億美元。