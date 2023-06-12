世紀交易｜瑞銀完成收購瑞信 瑞信股票今下架

瑞銀公布完成收購瑞信，合併後的業務將作為一家綜合銀行集團營運，而今日是瑞信股票在瑞士證券交易所的最後交易日。瑞信美國存託股票(ADS)將不再於紐交所交易，瑞信股東將以每22.48股瑞信股票，換得1股瑞銀股票。

在進一步合併之前，瑞銀將採取以下管理模式：瑞銀將管理兩家獨立的母行──瑞銀和瑞信。兩間機構將繼續擁有自己的子公司和分行，並繼續服務客戶，及與相應方往來。另外，瑞銀的董事會和集團執行董事會將全面負責合併後的集團營運。

隨著收購完成，瑞銀宣布部分瑞信業務的董事會提名名單。經監管機構認可，瑞信的董事會將由Lukas Gähwiler(主席)、Jeremy Anderson(副主席)、Christian Gellerstad(副主席)、Michelle Bereaux、Mirko Bianchi、Clare Brady、Mark Hughes、Amanda Norton和Stefan Seiler組成。