世紀交易｜瑞銀完成收購瑞信 瑞信股票今下架

瑞銀公布完成收購瑞信，合併後的業務將作為一家綜合銀行集團營運，而今日是瑞信股票在瑞士證券交易所的最後交易日。瑞信美國存託股票(ADS)將不再於紐交所交易，瑞信股東將以每22.48股瑞信股票，換得1股瑞銀股票。
在進一步合併之前，瑞銀將採取以下管理模式：瑞銀將管理兩家獨立的母行──瑞銀和瑞信。兩間機構將繼續擁有自己的子公司和分行，並繼續服務客戶，及與相應方往來。另外，瑞銀的董事會和集團執行董事會將全面負責合併後的集團營運。
隨著收購完成，瑞銀宣布部分瑞信業務的董事會提名名單。經監管機構認可，瑞信的董事會將由Lukas Gähwiler(主席)、Jeremy Anderson(副主席)、Christian Gellerstad(副主席)、Michelle Bereaux、Mirko Bianchi、Clare Brady、Mark Hughes、Amanda Norton和Stefan Seiler組成。
將作為綜合銀行營運
瑞銀主席Colm Kelleher 表示，很高興瑞銀能在3個月內成功完成此一重大交易，首次將全球兩大具系統重要性的銀行進行合併。集團現已成為同一家全球性瑞士公司，而合併後將會變得更強大。他指，集團將作為一家綜合銀行營運，並持續以所有利益相關者及投資者的最大利益為原則，首要任務將維持不變：為客戶提供最佳服務。
瑞銀預期普通股權益一級資本比率(CET1)將於今季達14%左右，並在全年大致維持相同水平；同時預期瑞信的營運損失和重大重組費用將因風險加權資產(RWA)減少而抵消。