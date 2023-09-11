世紀暴雨｜彭博：暴雨造成7.8億港元損失　9月兩次停市失5.82億收入

上周一場世紀暴雨對本港造成巨大人命傷亡，據《彭博社》資訊統計，極端天氣情況或導致1億美元（折合約7.8億港元）的損失，當中索賠最多來自車輛及基建。至於9月初起，港股兩次停市共失逾5.82億收入。

彭博：暴雨造成7.8億港元損失

《彭博社》資訊統計表示，上周四（9月8日）晚上，天文台發出黑色暴雨信號，其後大雨引發本港多區引發嚴重水浸，及水泥傾瀉，造成極大損失。其中多個商場受到水浸問題困擾，有街道及泊於地庫停車場的汽車遭到水浸。

彭博估計，今次暴雨使索賠增加，料最多來自車輛及基建，連同其他損失，金額或達到1億美元（折合約7.8億港元）。

彭博資訊補充，在2018年的颱風「山竹」，以及2017年的颱風「天鴿」，分別引發不同金額損失：

2017年颱風「天鴿」：1.4億元（折合約11億港元）

2018年颱風「山竹」：4.7億元（折合約36.85億港元）

9月兩次停市失5.82億收入

除有關索賠外，惡劣天氣影響下亦令港股停市，港股在9月上旬已因風暴及暴雨而兩度全日停市。以今年首8個月日均成交額1,120億元計算，本月兩次停市已令本港股市失去2,240億元成交。現時港交所向買賣雙方徵收的交易徵費為0.00565%，意味港交所損失逾2,500萬元收入。

同時，政府亦因為停市而無法收取股票交易印花稅，而按現時各買賣雙方各自徵收交易額0.13%的印花稅計算，本月兩次停市令港府失去約5.82億元收入。