世紀重組｜阿里：六大業務最終均可獨立融資　需時評估上市地

阿里巴巴(9988)宣布創辦24年來最重要重組計劃，集團在今早的電話會議中被問及六大業務組成的獨立公司上市時間表時，只表示所有業務最終都可以獨立融資，包括尋求獨立上市，惟集團仍會考慮控股各業務的戰略重要性；但對於上市地點的問題，則指仍需時按市場及外部環境持續評估。

從「業務營運」走向「資產營運」

集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，選擇在3月底宣布重組，是因為將迎來新財年，可保持業務連繫性。他指，集團業務不斷演進及擴展，歷來均有改革以釋放生產力，今次改革與之前的最大分別，是集團將由「業務營運」走向「資產營運」，是根本上改變與下屬公司的關係。他指，下屬集團除了有各自的治理結構，亦有各自的員工持股及奬勵計劃，以及獨立第三方融資，強調可滿足市場期待。至於不會改變的，是控股公司仍會持續關注公司的長期發展及運行效率，包括資本分配。

回購承諾不變 非重點投資將變現

集團首席財務官徐宏則表示，阿里現有的股權回購計劃承諾會維持不變，但會定期檢視現金情況及檢討計劃。他又表示，未來整體投資組合中非重點的投資，將會通過一級或二級市場變現，以改善資本結構，並指重組後各業務公司將會有更多手段提升股東價值。

各業務長年磨合 料維持協同效應

對於各業務分拆後的整體協同效應問題，阿里表示非常關注，因為這亦是集團競爭力中重要部分，但又指經過多年建設，各業務公司之間已有穩定合作關係，例如所有業務均全部上載阿里雲，以降低成本。集團表示，集團的穩定性非來自行政命令，而是長年磨合，各業務公司之間關係不會因為重組而發生變化，而目前亦是進一步考驗各業務之間互為提供服務的有效性，是一個良性過程。集團又重申，面對市場的激烈競爭，公司需對市場有更快反應，當每個業務的員工感受更大歸屬感，便更勇於創新，更好解決員工創新及活力問題，可整體提升公司價值，最終是投資者受益。