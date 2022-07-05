世茂海外債權人擬傍晚商討10億美元的違約債務

彭博社報道，由於世茂集團（813）於過去周日未能償還到期的10億美元債券，其全球債權人正準備組織起來，於今日香港時間下午傍晚舉行電話會議商討。其中包括由Houlihan Lokey Inc.及Weil, Gotshal & Manges LLP組織在5點舉行的會議，及由Moelis & Co.組織在9點或稍後時間舉行的另一會議。報導指，多個債權人組織出現，可能會使債券持有人的利益更難維護。

有信貸分析員表示，對於海外投資者而言，最主要憂慮是世茂會優先支付在岸債權人。他說，由於集團擁有大量賬外免債要處理，整個重組過程將會漫長，而海外債權人往往對最終結果沒有太大的影響力。

世茂集團早前公布，於新加坡交易所發行的10億美元年息4.75厘優先票據已於7月3日到期，本金連利息總計到期應付逾10.2億美元，但尚未支付有關款項。

世茂指出，就尚未支付的其他境外債務的本金款項，一直在與相關債權人持續討論，以期達致友好的解決方案。若無法就有關債務達成一致解決方案，相關債權人可能有權根據相關債務條款要求加速有關債務的還款，或採取執行措施。至今暫未收到債權人任何加速還款通知，且收到銀團大多數貸款行出具的書面支持函。另外，該股又指，已聘請鐘港資本作為財務顧問及盛德律師事務所作為法律顧問，與董事會及管理層一同評估該股資本結構及流動性狀況以探討可行的解決方案，從而緩解目前的流動性問題，並在可行情況下儘快達成有利所有利益相關方的最佳方案。