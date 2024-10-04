世銀營商報告　港獲評為最佳10個經濟體之一

世界銀行集團(世銀)發表首份《「營商環境成熟度評估」2024報告》（《報告》）。《報告》屬試行性質，當中列出香港在50個經濟體中，屬表現最好10個經濟體之一。

「國際貿易」分數最高 「辦理破產」最低 《報告》以10項指標及3個維度比較各個經濟體在營商環境方面的整體表現。在10個評核指標中，香港獲最高分數的3項是「國際貿易」，「市場准入」和「市政公用基礎設施服務」，分別有90.77分、85.49分及77.71分。而在3個評核維度中，香港在「辦事效率」維度的總體得分是78.52，排名第5；而監管框架及公共服務分別排13及16位。

然而，《報告》亦列出香港弱項，包括辦理破產僅有46.91分，香港在市場競爭方面亦只得57.8分等。 港府：未考慮法治 優良 等要素 政府發言人表示，《報告》肯定香港作為國際貿易中心的地位，擁有簡單清晰的市場准入法規，亦有穩定、高效的公用基建和服務，其中提到香港對推展國際服務貿易的限制甚少，而在與公司註冊相關的資訊提供和法規方面亦擁有良好做法。發言人指，報告充分顯示香港作為超級聯繫人和超級增值人的角色，是把全球企業引進來、服務內地企業向世界走出去的雙向門戶。